Israel intensifica su ofensiva: pide a personal médico y de ONGs que se desplacen al sur de Gaza

Este jueves, el Ejército israelí avisó que llamaron al personal médico y a las organizaciones de ayuda humanitaria para que comiencen a elaborar planes de evacuación en el norte de Gaza, ante la ofensiva militar que adelantará Israel para tomar la zona.

“Le solicito que prepare un plan para trasladar al equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte”, se escucha en una supuesta llamada, con la voz distorsionada, entre un oficial de uno de los brazos militares israelíes y un funcionario de sanidad gazatí.

Sobre esto, el Ministerio de Salud de Gaza rechazó el llamado de Israel y expresó su desacuerdo con ”cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación", tal como declaró en un comunicado.

Esta semana, el Ejército de Israel emitió unas 60 mil órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva, con el fin de avanzar con el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu de ocupar por completo Ciudad de Gaza.

Netanyahu solicitó acortar los preparativos y comenzar cuanto antes esta operación, que fue aprobada por el gabinete de seguridad israelí el viernes pasado.

En tanto, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, aseguró que ya controlan las afueras de la ciudad y que Hamás se ha reducido a un “grupo guerrillero debilitado y maltratado”.

Ejército israelí intensifica su operación en Gaza: 86,3% del territorio se encuentra bajo órdenes de evacuación

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes en Gaza, en lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica como “una ofensiva a gran escala” contra la ciudad.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa o en las denominadas ‘zonas de combate’. Esto hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares.

A lo largo de la última semana, se registran más de 16 mil nuevos desplazamientos de gazatíes desde el este de la ciudad, urbe contra la que Israel recrudeció sus bombardeos, hacia el sur y el oeste del enclave, según datos de la ONU.

El Ejército israelí ha intensificado su ofensiva, con el objetivo de tomar lo que considera como el último gran bastión del movimiento islamista Hamás en el territorio palestino.

Sin embargo, el miércoles se contabilizaron 70 gazatíes muertos, de los cuales 18 buscaban ayuda humanitaria, por los ataques israelíes, según el informe del Ministerio de Sanidad palestino, que también contabilizó 356 nuevos heridos.

Todo esto, mientras los mediadores Catar, Egipto y Estados Unidos esperan una respuesta formal del gobierno de Benjamin Netanyahu a una propuesta de tregua, que aceptó Hamás y que conduciría a unas conversaciones para el fin definitivo del conflicto.

El Ministerio de Exteriores egipcio condenó los planes israelíes de ocupar militarmente la Ciudad de Gaza, advirtió que esto se trata de un “error de cálculo” de Israel que “resultará en una mayor escalada bélica en la región” y acusa a su gobierno de ignorar la propuesta de tregua.

Al respecto, en el comunicado en el que avisaban de las llamadas al personal médicos y a los organismos de ayuda humanitaria para que evacuen el norte de Gaza, el portavoz israelí Defrin señaló que “no van a esperar” para acabar con Hamás y recuperar a los 49 rehenes que siguen cautivos en territorio palestino de los 251 que tomó Hamás en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en Israel, detonante de la contienda.

Según aseguraron algunos residentes a EFE, Israel realiza bombardeos cada hora. Desde octubre de 2023, cerca de 62.200 gazatíes han sido asesinados según datos del Ministerio de Salud de Gaza, entre ellos unos 18 mil niños.

Además, un tercio de los niños en la Ciudad de Gaza y en el norte del enclave sufren desnutrición severa y no sobrevivirán, como afirmó este el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini.

En tanto, cientos de palestinos salieron este jueves a las calles del centro de la Franja de Gaza para protestar contra los planes de Israel de tomar la ciudad, pedir que cese la guerra y mostrar su rechazo a tener que desplazarse, con mensajes como “paren el genocidio”, “Gaza es nuestra”, “no al desplazamiento, sí a quedarnos en nuestra tierra” y “Gaza muere bajo los bombardeos y el hambre”.