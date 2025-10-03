Plan de paz de Trump para Gaza puede ocasionar más opresión: Expertos de la ONU

A través de un comunicado, 35 expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que hay elementos determinantes del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump que son incompatibles con la ley internacional y pueden incrementar la opresión de los palestinos.

Estos expertos, designados por el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos, expresaron que “imponer una paz inmediata a cualquier precio sin tener en cuenta de manera descarada la ley y la justicia, es una receta para mayor injusticia, violencia futura e inestabilidad”.

Francesca Albanese, relatora especial sobre los territorios palestinos, enfatizó que cualquier plan de paz debe “no crear más condiciones de opresión”.

En este sentido, los expertos mostraron su preocupación por más de una docena de aspectos del plan de 20 puntos anunciado por Trump y que cuenta con el apoyo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Expertos de la ONU exigen que se garantice la autodeterminación del pueblo palestino y no más condiciones de opresión

La crítica de los expertos se centra en la creación del organismo de transición en Gaza que presidirá el propio Trump. Indican que eso “recuerda prácticas coloniales y debe ser rechazado”.

Afirman que la “Fuerza de estabilización internacional (...) reemplazará a la ocupación israelí con una ocupación encabezada por Estados Unidos, lo que es contrario a la autodeterminación palestina”.

Por otra parte, mencionan que es “absolutamente inaceptable” que el plan plantee dejar una ocupación parcial israelí de manera “indefinida” en un perímetro de seguridad al interior de Gaza.

Los expertos de la ONU aseguran que estos elementos son “profundamente inconsistentes con las reglas fundamentales de la ley internacional”.

¿Qué acogen los expertos de la ONU del plan de paz de Trump para Gaza?

Sin embargo, los expertos, que no hablan a nombre la ONU pero cuya voz es tenida en cuenta por el Consejo para los DD. HH., indican que acogen parte del plan.

Si bien, celebran la petición de un cese al fuego permanente, la rápida liberación de las los rehenes y el suministro de ayuda humanitaria, resaltan que el plan requiere que se garantice la autodeterminación del pueblo palestino.

Además, reconocen el llamado a que no haya desplazamientos forzados, no se realice la anexión del territorio y se retiren las fuerzas militares israelíes.