“Hamás ha aceptado cosas muy importantes”: Trump sobre diálogos con Israel para un acuerdo de paz

Trump lanzó una “última advertencia” a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una rueda de prensa que Hamás está cediendo en asuntos “muy importantes” en las negociaciones indirectas que dieron inicio este lunes, 6 de octubre, entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

“Tengo límites. Si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le consultaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes”, añadió.

Por otra parte, el mandatario se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones en virtud de su plan de 20 puntos.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, aunque “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro”, afirmó.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, participan en las conversaciones.

Trump pide a Israel y Hamás que avancen “rápido” con las negociaciones indirectas en Egipto

“Es un logro increíble y esta Administración está trabajando muy duro para avanzar lo más rápido posible”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, siguiendo el pedido que hizo el mandatario norteamericano para que las delegaciones alcancen pronto un acuerdo a través de su red, Truth Social.

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase, que centrará las negociaciones en Egipto, estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque el 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel excarcelará cerca de unos 250 palestinos.

El plan del presidente Trump propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Trump, dispuesto a invocar Ley de Insurrección en EE. UU.

En adición, Trump dijo que estaría dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, señaló en el Despacho Oval.

La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

“Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”, agregó.