Barranquilla

Con contratación directa, Air-e busca garantizar contratos de energía para los años 2026 y 2027

La empresa indicó que se busca proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.

La empresa Air-e dio a conocer que busca garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027 a través de la contratación directa, por ello hace una invitación a los generadores del país y comercializadoras con energía a que participen en el proceso.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día”, indicó la empresa Air-e.

Nueva resolución de la CREG

Hay que recordar que la Resolución 101-082 de 2025 permite que Air-e permita construir un futuro energética más estable, sostenible y competitivo para “millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

Lea también:

“Air-e extiende la invitación a todos los actores del sector eléctrico a sumarse a este proceso, con la convicción de que asegurar la energía del Caribe en una tarea conjunta. Dando así un paso decisivo para dejar atrás las dificultades del pasado y construir juntos un futuro con energía confiable, justa y sostenible para nuestra gente”, indicó la empresa Air-e

¿Cómo participar en el proceso?

Los generadores y comercializadores con energía firme disponible, podrán consultar los pliegos en la página web www.air-e.com (www.air-e.com/convocatorias.html) y presentar sus ofertas hasta el miércoles 8 de octubre, contribuyendo así con el fortalecimiento del futuro energético del Caribe.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad