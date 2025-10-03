Con contratación directa, Air-e busca garantizar contratos de energía para los años 2026 y 2027

La empresa Air-e dio a conocer que busca garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027 a través de la contratación directa, por ello hace una invitación a los generadores del país y comercializadoras con energía a que participen en el proceso.

“Este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día”, indicó la empresa Air-e.

Nueva resolución de la CREG

Hay que recordar que la Resolución 101-082 de 2025 permite que Air-e permita construir un futuro energética más estable, sostenible y competitivo para “millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

“Air-e extiende la invitación a todos los actores del sector eléctrico a sumarse a este proceso, con la convicción de que asegurar la energía del Caribe en una tarea conjunta. Dando así un paso decisivo para dejar atrás las dificultades del pasado y construir juntos un futuro con energía confiable, justa y sostenible para nuestra gente”, indicó la empresa Air-e

¿Cómo participar en el proceso?

Los generadores y comercializadores con energía firme disponible, podrán consultar los pliegos en la página web www.air-e.com (www.air-e.com/convocatorias.html) y presentar sus ofertas hasta el miércoles 8 de octubre, contribuyendo así con el fortalecimiento del futuro energético del Caribe.