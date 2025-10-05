Alameda del Río estará por varias horas sin energía HOY 5 de octubre: esta es la razón
Ingrese a la nota y conozca desde qué hora no habrá fluido eléctrico en ese sector de Barranquilla.
La empresa Transelca ejecutará actividades de mantenimiento, este domingo 5 de octubre, en el Transformador Nueva Barranquilla y dentro de la subestación Nueva Barranquilla.
Ha dicho la compañía que las labores comenzarán a partir de las 7:00 de la mañana y se extenderán hasta las 12:00 del mediodía.
¿Por qué se suspenderá el servicio en Alameda del Río?
Estos trabajos fueron coordinados con el Operador de Red de la zona, Air-e, el cual informó que será necesario interrumpir el fluido eléctrico, en esas cinco horas, en el sector de Alameda del Río, debido a las labores en la subestación Nueva Barranquilla.
“Con la ejecución de estos trabajos reiteramos nuestro compromiso con la prestación del servicio de transmisión y conexión de energía eléctrica en la Región”, finalizó el comunicado la empresa Transelca.