Rescatan a hombre secuestrado en Barranquilla: dos personas fueron capturadas en Alameda del Río

Tras una semana de cautiverio, un hombre fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía en Barranquilla. La acción permitió además la captura en flagrancia de dos personas presuntamente responsables del secuestro.

El caso se conoció gracias al reporte de un familiar de la víctima, quien alertó a las autoridades sobre su desaparición. La denuncia activó de inmediato una operación de búsqueda que culminó con una diligencia de allanamiento en el conjunto residencial Alameda del Río, donde fue encontrado el hombre, identificado como Marcos Colorado Carvajal.

Según las autoridades, el hombre fue localizado dentro de un apartamento alquilado a través de una plataforma digital y que habría sido usado como sitio de cautiverio por los presuntos secuestradores, quienes son originarios de Bogotá.

La víctima identificó a sus captores

Durante el procedimiento, la víctima señaló directamente a sus captores, facilitando así su aprehensión en flagrancia. Además, según el reporte que entregaron las autoridades, los detenidos ya contaban con antecedentes judiciales por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lesiones personales, lo que refuerza la hipótesis de que el secuestro estaría relacionado con disputas por una transacción de drogas.

“La diligencia permitió la liberación de una persona que había sido retenida durante siete días. Los capturados venían de Bogotá y arrendaron el apartamento por Airbnb. Este resultado refleja la eficacia de nuestros grupos especializados y la importancia de la articulación con la ciudadanía”, afirmó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El general Urrego también reiteró que las autoridades continuarán intensificando los controles y operaciones preventivas para garantizar la seguridad en la ciudad y combatir el crimen organizado.