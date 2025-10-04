Hallan el cuerpo sin vida de un hombre que fue arrastrado por un arroyo, en Soledad, Atlántico

Durante la mañana de este sábado 4 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que fue arrastrado por un arroyo en el Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Marlon Pérez Álvarez, de 27 años, esta es la identidad del hombre que fue arrastrado por la corriente del arroyo El Platanal, del municipio de Soledad, durante el aguacero registrado en las últimas horas.

De acuerdo con las autoridades, Pérez Álvarez se encontraba en el sector conocido como ‘Cinco Bocas’ cuando fue sorprendido por el agua del afluente.

El teniente Blas Araujo, del Cuerpo de Bomberos de Soledad, dijo que “nos avisaron de que habían visto un cuerpo con las posibles características. Enviamos unas unidades al lugar, llegaron los padres, hicimos la identificación, junto con el CTI de la Fiscalía, y se realizó el levantamiento del cadáver”.

Esta es la segunda persona que muere ahogada en un arroyo en menos de 72 horas en el Atlántico.

Llamado de atención de la Alcaldía de Soledad

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Soledad señaló que la comunidad debe estar atenta y en plena conciencia que la segunda temporada invernal del año apenas se está iniciando y que los riesgos por inundaciones persistirán dadas las condiciones habitacionales que datan de décadas.

“Sobre cauces de arroyos y a pocos metros de zonas de influencia de sus corrientes, lo que genera las reincidentes emergencias que ha venido atendiendo humanitariamente la Alcaldía de Soledad, en espera de aliviar los efectos sociales que se generan por este tipo de situaciones”, indicaron.