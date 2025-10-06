Nuevo feminicidio en Barranquilla: asesinan a mujer en la Ciudadela 20 de Julio

En las primeras horas de la madrugada de este lunes, se registró un nuevo caso de feminicidio en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al sur de Barranquilla. La víctima fue identificada como Kelly Johanna De Arco Hurtado, de 42 años, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su expareja sentimental.

El hecho ocurrió dentro del Conjunto Residencial Metro Centro, donde, según el reporte de la patrulla de vigilancia, la víctima se encontraba en compañía de su agresor, conocido con el alias de ‘El Negro’. Se conoció que testigos relataron que ambos sostenían una fuerte discusión, la cual culminó cuando el hombre desenfundó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte en el lugar.

El agresor se entregó a las autoridades

Según el reporte de las autoridades, tras cometer el crimen, el presunto feminicida se presentó voluntariamente en la estación de Policía del barrio El Bosque, donde entregó el arma que habría utilizado en el crimen.

El presunto feminicida fue trasladado a las instalaciones de la URI, pero no fue capturado, dado que se entregó por cuenta propia. La Fiscalía inició el proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras se avanza en la investigación por el homicidio.

Este nuevo hecho de violencia volvió a encender las alarmas entre las organizaciones de mujeres, que exige justicia y medidas más efectivas para prevenir estos crímenes.

Con este caso, se encienden nuevamente las alarmas sobre la persistencia del feminicidio en el país, y la urgencia de actuar con contundencia frente a estos actos que cobran la vida de mujeres en contextos de violencia intrafamiliar.