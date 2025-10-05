La SAE pide investigar atentado contra camioneta en la que iban cuatro funcionarios, en el Atlántico

En la noche del pasado 3 de octubre, en la vía que conduce del municipio de Baranoa a Galapa, Atlántico, un vehículo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaban el director territorial Caribe, Jaime Avendaño Camacho, en compañía de tres funcionarios de la Dirección Territorial.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta, la cual recibió 14 impactos de bala.

Gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Hipótesis del atentado

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, lamentó el atentado y señaló que “las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con amenazas previas derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe”.

Asimismo, la presidenta hace un llamado a las autoridades competentes para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor, y reitera la necesidad de reasignar los esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios de la Entidad, de manera que puedan ser destinados a quienes actualmente ejercen funciones directivas y enfrentan amenazas.

Finalmente, Pérez Parra solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los equipos de trabajo en todo el país.