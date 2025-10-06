Miguel Uribe Londoño: Juan Manuel Santos abrió la puerta a hechos como el magnicidio contra mi hijo

El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el expresidente Juan Manuel Santos, a quien responsabilizó por el aumento de la violencia en el país tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

En el comunicado, Uribe aseguró que Santos “abrió la puerta al terror” con el proceso de paz y afirmó que ese pacto permitió el gobierno de los criminales y el sufrimiento de decenas de miles de colombianos.

El mensaje también incluyó una referencia personal, en la que el precandidato mencionó el “magnicidio” de su hijo Miguel Uribe Turbay, atribuyendo responsabilidad política al expresidente.

“Usted, con su mal llamado acuerdo de paz, fue quien abrió la puerta para el terror, el gobierno de los criminales y el sufrimiento de decenas de miles de colombianos y de sus familias, como la de nuestro heroico soldado asesinado ayer en Arauca. Incluya también en su conciencia señor santos, el magnicidio que cometieron contra mi hijo, Miguel”, afirmó.

Uribe comparó las políticas de Santos con las del actual gobierno de Gustavo Petro, asegurando que ambos “son responsables de que los grupos armados al margen de la ley se hayan tomado más de la mitad del territorio nacional”. En ese sentido, propuso retomar la Seguridad Democrática como eje central de su eventual gobierno.

“El país pide a gritos que vuelva el orden y la autoridad. Lo que quiere Colombia es que vuelva la Seguridad Democrática”, manifestó.

Además, prometió endurecer las medidas contra los grupos armados y el crimen organizado, con una política que elimine amnistías y negociaciones con actores ilegales.

“A los criminales se les acabó la fiesta. No más amnistía, no más perdón, no más falsas negociaciones”, enfatizó Uribe Londoño.

Asimismo, anunció que de llegar al gobierno trabajará junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez para restaurar lo que denominó “un Estado decidido a proteger a la gente decente y trabajadora de toda Colombia”.

Finalmente, concluyó con un llamado a la unidad nacional y al restablecimiento de la seguridad: “Volverá la seguridad y volverá la tranquilidad”, afirmó el precandidato.

