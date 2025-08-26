MinDefensa duplica seguridad para Miguel Uribe Londoño y demás precandidatos presidenciales

En el marco del Plan Democracia, la Procuraduría General convocó a una reunión de seguimiento al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para verificar las gestiones en temas de seguridad en el marco de las elecciones de 2026.

En ese sentido el ministro, Pedro Sánchez, confirmó que desde el atentado que cobró la vida del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, se duplicó la seguridad a los precandidatos presidenciales.

“Por orden del señor presidente de la República, se duplicó la cantidad de personas tanto de la Policía Nacional como miembros de la UNP para proteger a los precandidatos presidenciales pasando de 229 integrantes de protección a 520. Esta seguridad individual va acompañada de una seguridad colectiva que está cargo de los diferentes servicios”, dijo el ministro.

También aseguró que se han desplegado más de 6 mil policías y 3 mil militares en las visitas que están realizando los candidatos a las regiones.

“Ayer nos reunimos con el ministro del Interior, también con la UNP y ya van 56 precandidatos para presidente por poner un ejemplo, ya han visitado los precandidatos y quienes aspiran también a cargos legislativos, 24 departamentos, y se han desarrollado con total seguridad y tranquilidad”, dijo el ministro.

Papá de Miguel Uribe ya tiene esquema de seguridad

El ministro confirmó que en las últimas horas se hizo un análisis de seguridad de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe, una de las fichas del uribismo en las elecciones.

“Se evalúa la matriz de riesgo de cada uno de los candidatos y se le ajustó la seguridad necesaria para garantizarle la vida a él, la de su familia, así como la de los demás candidatos. Todo eso es una matriz de evaluación que garantice la democracia y esto es lo que ya mencionó el señor procurador”, dijo el ministro

Sánchez fue enfático en señalar que los que participan en este actuar democrático tienen riesgos.