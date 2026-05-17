Ejército alertó por presión de disidencias de “Calarcá” e Iván Mordisco” en elecciones en el Meta

POLÍTICA

Mayor General Erick Rodríguez Aparicio — Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, confirmó que integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” estarían presionando e intimidando a comunidades en varias regiones del país de cara a las elecciones presidenciales.

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El oficial aseguró que las autoridades han intensificado las operaciones contra estos grupos armados ilegales, especialmente en los departamentos del Meta y Guaviare.

“Hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos. En lo que va del año 2026 tenemos 217 afectaciones y también operaciones contundentes en el departamento del Guaviare”, afirmó el general Rodríguez Aparicio.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció que los grupos insurgentes estarían adelantando procesos de carnetización ilegal de campesinos y habitantes de zonas rurales para ejercer control sobre la población y generar intimidación en medio del proceso electoral.

“Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno venimos adelantando operaciones importantes junto a la Fuerza Pública”, señaló la mandataria.

La gobernadora indicó que las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para investigar estos hechos y garantizar la transparencia electoral en la región.

En medio de este panorama de violencia, la Gobernación del Meta anunció el aumento a 100 millones de pesos de la recompensa por información que permita esclarecer el asesinato de Roger Mauricio Devia y Eder Fabián Cardona López, integrantes de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, crimen ocurrido en el municipio de Cubarral.

La decisión fue tomada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad con los alcaldes del departamento, tras el ataque armado en el que murieron los dos integrantes de la campaña política mientras se movilizaban en motocicleta.

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“Junto con los alcaldes se aumentó la recompensa a 100 millones de pesos para quienes nos ofrezcan información que permita lograr la captura de estos delincuentes”, aseguró Rafaela Cortés.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables de este doble homicidio que aumentó la preocupación por las garantías de seguridad durante la contienda electoral en el país.