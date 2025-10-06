¿Se confirma la consulta de los independientes en marzo? Así han respondido los precandidatos

Colombia

La propuesta de la coalición de ‘La Fuerza de las Regiones’, encabezada por los exmandatarios Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cardenas y Juan Guillermo Zuluaga, de buscar que los sectores independientes se vayan a consulta popular el 8 de marzo del próximo año ha tenido buena acogida en los otros precandidatos a los que invitaron.

El primero en pronunciarse fue el excontralor Felipe Córdoba, quien la semana pasada empezó su proceso de recolección de firmas: “Aceptamos el compromiso de unidad que permita vencer al candidato del Guerrillero Presidente y así recuperar juntos el país a 2026. Mi invitación a los ciudadanos es para que nos acompañen en esta cruzada por la recuperación de Colombia”.

A su vez, el exministro Daniel Palacios coincidió en la importancia de esa unión: “Agradezco y acepto la invitación de la Fuerza de las Regiones. Hemos insistido en una consulta en marzo: quienes recogemos firmas somos independientes y opositores a este gobierno, debemos llegar unidos para elegir un solo candidato. Estoy listo para la unidad, pero con un propósito superior: no solo es derrotar a Petro, sino al verdadero enemigo de todos los colombianos: los criminales”.

Tanto Palacios como Córdoba consideraron que la invitación de los exgobernadores debería extenderse a la periodista y ahora también precandidata por firmas Vicky Dávila. El exministro del Gobierno Duque la calificó como “una mujer valiente” que le aportaría a esa puja.

También han aceptado este llamado tanto el exministro Mauricio Cárdenas, como el exsenador David Luna. El primero señaló que los exgobernadores y exalcaldes “son personas que han hecho gestión, que dan resultados y que tienen experiencia. Esos son unos ingredientes fundamentales para poder gobernar bien a Colombia. Me reuniré con ellos en los próximos días para dialogar sobre los mecanismos, las fórmulas, pero es una propuesta muy atractiva y es una propuesta que va en la dirección de lo que Colombia quiere”.

Luna, por su parte, afirmó que “mil gracias a la Fuerza de las Regiones por la invitación que nos hace. Yo por supuesto la acepto, porque todo lo que signifique la unidad de una oposición que ha actuado con decencia pero con firmeza será fundamental. Yo tengo decidido ir a la consulta del mes de marzo, donde se definirá un candidato único”.

Quien también se pronunció fue el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, aclarando que si bien “siempre hemos estado dispuestos a escuchar iniciativas que promuevan la unión de quienes creemos que el país necesita un liderazgo responsable“, considera que “nuestra independencia es fundamental. Queremos garantizarle a los colombianos un proyecto construido desde la ciudadanía, basado en datos, trabajo riguroso y capacidad de escucha. Una vez culmine la etapa de firmas, evaluaremos cuál es el mecanismo que mejor le sirve a Colombia”.