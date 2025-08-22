Miguel Uribe Londoño: trayectoria política del nuevo precandidato del uribismo

Colombia

Miguel Uribe Londoño es un abogado,economista y político antioqueño, recordado por su trayectoria en el servicio público y por haber ocupado cargos de relevancia nacional. Es hijo de Rodrigo Uribe Echavarría, reconocido político y exdirector del Partido Liberal. Formado en derecho económico, construyó su carrera en la administración pública en un contexto marcado por los cambios políticos de Colombia en las décadas de 1980 y 1990.

Concejal de Bogotá

Miguel Uribe Londoño fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990 por un movimiento de ideología conservadora, senador de ese partido entre 1990 y 1991, y candidato al Senado en 1998. Sin embargo, estuvo presente en el empalme del equipo de Gustavo Petro luego de que éste fue elegido Alcalde en 2011.

Senador de la República

Uribe Londoño fue senador en el periodo 1991-1994, participando activamente en las discusiones legislativas que acompañaron los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991. Su paso por el Congreso lo posicionó como una figura influyente en debates sobre justicia, derechos ciudadanos y reformas políticas.

Presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros

Uribe Londoño, quien fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) en 1997 y aspirante al Congreso en las pasadas elecciones, fue detenido en el año 2000 por orden de un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca, en el marco de una investigación por el millonario desfalco en el Banco del Estado (Banestado). Sin embargo, la Contraloría archivó la investigación por falta de irregularidades fiscales.

Director del Centro Democrático en Bogotá: Un Nombramiento Polémico

En 2014, tras una reunión convocada por el exvicepresidente Francisco Santos, quien era el director del partido Centro Democrático en capital del país, y a la que asistieron 18 candidatos a la Cámara, Miguel Uribe Londoño fue designado como director del Centro Democrático en Bogotá.

Diez candidatos asistieron a dicha reunión, y siete de ellos votaron a favor de que Londoño fuera la persona a cargo. Este nombramiento generó controversia, ya que algunos candidatos que no asistieron o llegaron tarde expresaron su desacuerdo, argumentando que no se les había informado sobre la toma de decisiones y cuestionando la necesidad de la gerencia.

Vínculo con la política actual

Miguel Uribe Londoño es padre del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado y falleció el pasado 11 de agosto. Tras este trágico suceso, se esperaba que el partido Centro Democrático anunciara quién reemplazaría a Miguel Uribe Turbay. Hace pocas horas se dio a conocer que su padre, Miguel Uribe Londoño, será quien entre a la contienda electoral de cara a las elecciones de 2026