Los contratos de concesión de la vía al Llano deben ser renegociados: Juan Guillermo Zuluaga

El exgobernador del Meta, y actual precandidato a la presidencia, Juan Guillermo Zuluaga, habló acerca de la problemática en la que se ha convertido la vía que conduce de Bogotá al Llano, en su paso por los micrófonos del programa Sin Anestesia de la Luciérnaga de Caracol Radio.

Zuluaga, desde que se encontraba en ejercicio del cargo como Gobernador del Meta, se encargó de transmitir el sentimiento de todos los llaneros frente a esta problemática, llevando el tema a colación desde hace varios años, cuando el presidente aún era Iván Duque, comentado que los habitantes de esta región, se encontraban “emputados” por el manejo que se le estaba dando a la problemática vial.

Sin embargo, varios años después, el exgobernador comenta que ha sido una problemática la cual solamente ha empeorado con el paso del tiempo, y que en vez del gobierno darle un parte de tranquilidad a los llaneros, ha potenciado el sentimiento de frustración e ira con el que han tenido que convivir hace mucho tiempo, por lo que ahora, los llaneros se encontraban “reemputados”.

El precandidato presidencial, aseguró que la vía al Llano, actualmente es un problema sin solución, que se encuentra afectando a los agricultores, el comercio y el turismo, no solo del meta, sino de toda la Orinoquía colombiana. Y, que además, se ha convertido un ‘viacrucis’ para todas las personas que deben circular por estas vías constantemente.

Contratos de concesión

En cuanto a dicha problemática, Zuluaga estableció que la solución se encuentra relacionada con la renegociación de los contratos de concesión, pues aseguró que el gobierno de Gustavo Petro, se ha dedicado únicamente a pelear con el concesionario.

Según el exgobernador del Meta, la problemática radica en que las concesiones han dejado los puntos críticos de la vía fuera de sus contratos, y el gobierno no ha hecho nada al respecto, de modo que “lo bueno se lo dejan a uno, y lo malo, lo dejan para nadie”, por lo que las consecuencias, las han tenido que sufrir todos los llaneros y los colombianos.

Importancia del Llano y la Orinoquía en Colombia

En cuanto a esto, Zuluaga resaltó que una de las ramas de esta problemática, es el descuido en entender lo estratégica que es esta vía para la nación, que según el precandidato, conecta con la zona que es la despensa agrícola del país.

Relacionado a esto, estableció que el problema con esta vía, concierne también a los bogotanos, pues cada vez que esta vía es cerrada, los productos que llegan a la capital, se ven ciertamente encarecidos, esto debido a los costos que deben asumir los transportadores causados por los problemas en el camino.

Por último, en relación con su labor como exgobernador del Meta, comentó que al ser una vía nacional concesionada, la labor que podía ejercer sobre este tramo no era muy relevante, sin embargo, aseguró que bajo su administración, se congelaron los peajes por más de un año, y además, se realizó la intervención al kilómetro 58, que era el punto más complicado y donde se logró construir el viaducto inaugurado por Petro, quien según Zuluaga, “no hizo nada, lo único que hizo fue venir a inaugurarlo”.