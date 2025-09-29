Bloqueos en la variante de la vía al Llano: habitantes y transportadores inconformes

Cundinamarca

La vía Bogotá–Villavicencio se encuentra cerrada totalmente a la altura de Guayabetal, donde habitantes y transportadores adelantan manifestaciones en el kilómetro 59+000 y en el kilómetro 44+700 de la vía.

“Esté atento a las indicaciones del personal autorizado. Seguiremos informando”, señaló el comunicado de la concesión encargada de esta vía, Coviandina, emitido en sus redes sociales.

Contexto del cierre

Los bloqueos se presentan en uno de los tramos más sensibles del corredor que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales. La vía ya venía afectada por deslizamientos y pasos restringidos en los últimos días, lo que ha generado inconformidad entre los habitantes de la zona y los transportadores de carga.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades de tránsito reiteraron a los conductores:

• No intentar transitar por la zona bloqueada.

• Estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución del cierre.