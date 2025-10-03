Vía al llano: este es el plan de movilidad en semana de receso

La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la puesta en marcha del plan de movilidad en este corredor vial durante la semana de receso, los horarios que se han definido para entrada en vigencia a partir de las 12:00 a 3:00 am del 4 de octubre, se permitirá el paso Bogotá-Villavicencio, y luego de 3:00 am a 6:00 se habilitará en sentido contrario, y así sucesivamente.

Medidas especiales por semana de receso

Durante esta semana de receso escolar se aplicarán reversibles para facilitar la movilidad:

• Plan éxodo: los días 4 y 11 de octubre, de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., toda la vía operará únicamente en el sentido Bogotá – Villavicencio.

• Plan retorno: el lunes festivo 13 de octubre, desde la 1:00 p.m., la vía quedará habilitada solo en el sentido Villavicencio – Bogotá.

Medidas para el transporte de carga

Viernes 3 y 10 de octubre : no habrá restricción de carga.

: no habrá restricción de carga. Domingos 5 y 12 de octubre: restricción de 2:00 p.m. a 11:00 p.m. en el sentido Villavicencio – Bogotá.

restricción de 2:00 p.m. a 11:00 p.m. en el sentido Villavicencio – Bogotá. Lunes festivo 13 de octubre: restricción total en ambos sentidos.

De igual manera, se recomienda a los viajeros consultar previamente las redes sociales de coviandina, así como aplicaciones de movilidad para conocer el estado de la vía.