Así aplicarán las tarifas de peajes en la vía al llano

El Ministerio de Transporte anunció que a partir del 2 de octubre del 2025 y los dos meses siguientes, o hasta que la vía al llano se habilite de manera segura por ambos carriles, se aplicara la siguiente tarifa:

Para los vehículos de categorías 1 a 3 tendrán una reducción del 30% en el costo.

Para los vehículos de categorías 4 a 7 tendrán una reducción del 50% en el costo.

Y los peajes en los que se aplicará esta reducción serán:

Boquerón I

Boquerón II

Pipiral

Naranjal

“Esta decisión es un alivio inmediato para los transportadores y la comunidad que depende de este corredor estratégico para la economía nacional”, agregó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Fue la ANI quien anunció los acuerdos con los habitantes y transportadores

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Torres, anunció que se llegaron a acuerdos con el comité de paro de esta vía, luego del paro que realizaron transportadores de carga y habitantes de esta zona que se han visto afectados por el cierre desde el 6 de septiembre en esta vía.

Sobre los acuerdos pactados

Peajes: se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia.

se aplicará tarifa diferencial para todas las categorías mientras se mantenga la emergencia. No se tendrá control de peso en las básculas para el transporte de carga a excepción de la carga extra dimensionada.

”Se pactaron unos compromisos en beneficio de todos y en beneficio también puntualmente de los transportadores”, agregó Torres.