Un mes de cierre de la vía al Llano: Cundinamarca alerta aumento de precios en alimentos en un 30%. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca

Este lunes 6 de septiembre se cumple un mes de cierre de la vía al Llano debido a los derrumbes en el kilómetro 18 en el sector de Chipaque que todavía no se ha resuelto y mantienen el corredor bloqueado.

Los impactos económicos los ha sufrido la población ante el aumento de los precios de alimentos, fletes, y productos agropecuarios.

“Los fletes han aumentado para el sector agropecuario entre un 30 y un 50%, los agroinsumos han incrementado sus sus precios en un 30%. Según la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca y las alcaldías, los productos más afectados son la papa, la hortaliza, las aromáticas, el tomate”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Son cerca de 2.500 campesinos pequeños y medianos afectados ya que han reportado la disminución de sus ingresos.

Esto también hace que el precio de los alimentos aumente, como por ejemplo el de la carne y el pollo, debido a la reducción de despachos en un 40%.

El gobernador también informó del cierre de cerca de 800 establecimientos que han reportado una disminución en sus ventas. Los cierres son temporales o definitivos, sobre todo de los que dependen de la vía Bogotá-Villavicencio.

Afectaciones sociales

El Hospital San Rafael de Cáqueza ha reportado el aumento en un 30% de los costos en la atención hospitalaria debido al mayor uso de combustibles y mantenimiento de vehículos.

Se han cancelado 780 de las consultas de medicina general y especializadas y se han pospuesto el 35% de las cirugías programadas.

El sector educativo también se ha visto impactado por esta problemática, pues hasta 15 días sin clases han estado algunos alumnos de municipios por las dificultades en el desplazamiento. “Son ya 1,070 estudiantes los afectados por no recibir clases constantemente”, aseguró Rey.