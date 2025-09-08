Obras del Metro: anuncian cierre de un carril en la avenida NQS, conozca dónde y los cambios viales

Recientemente, el Alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada a Cartagena de los primeros vagones que harán parte de la línea 1 del Metro de Bogotá.

Debido a las obras del proyecto más importante de la ciudad y que más ilusiona a los bogotanos, se han visto grandes dificultades en la movilidad de la capital debido a los bloqueos producidos por diferentes obras.

El pasado 6 de septiembre, se inició con la construcción del viaducto que se ubicará en la Av. NQS con calle 8 sur. Por tal razón, le contamos los cambios viales que se tendrán en la zona, los cuales, fueron anunciados por la Alcaldía de Bogotá.

Dichas obras, se realizarán en la calzada mixta y andén del costado oriental de la Av. NQS con calle 8 sur.

El flujo vehicular, en sentido Sur-Norte, se garantizará constantemente por la Av. NQS como por la carrera 30.

Para el tránsito del transporte público, específicamente del sistema TransMilenio, no se realizarán obras en su espacio establecido, para que no se afecte su circulación.

Para el tráfico de vehículos, se realizarán adecuaciones en el espacio del TransMilenio, para garantizar su circulación de forma segura.

Para el flujo de peatones y biciusuarios, se establecerán espacios exclusivos en el costado oriental, para que puedan transitar las 24 horas del día.

En la siguiente imagen, difundida por la Alcaldía de Bogotá, se pueden evidenciar de mejor manera los cambios en la movilidad.

¿Cuándo llegará el metro a Bogotá?

Los primeros seis vagones que harán parte del sistema metro de la ciudad de Bogotá, llegaron a la ciudad de Cartagena el pasado 2 de septiembre, luego de viajar que tomó alrededor de un mes por vía marítima desde el puerto de Quingdao, China.

Luego de la llegada al puerto de Cartagena, el desembarque de los vagones tomó cerca de 17 horas, para luego, ser transportados por vía terrestre hacia la ciudad de Bogotá. El alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que serían remolcados en vehículos que transitarían a 30 kilómetros por hora, y que acompañados de un fuerte esquema de seguridad establecido por el Ministerio de Defensa y la Policía, llegarían a Bogotá el próximo 9 de septiembre.

Estos vagones, que empezaron a ser construidos a mediados de 2024, serían armados al llegar a la capital, para luego, ser sometidos a diferentes pruebas estáticas y en movimiento que aseguren su perfecto funcionamiento.

Los trenes del metro de Bogotá, serán formados por 6 vagones, donde cada uno tiene la capacidad de transportar cerca de 300 personas, de tal modo, que cada tren pueda mover a 1.800 pasajeros.

Recuerde que, actualmente, el sistema de TransMilenio cuenta con vehículos articulados con una capacidad de transporte de 190 personas, como también, cuenta con buses bi-articulados que pueden transportar hasta 250 personas. Es decir, un tren del metro, podría transportar las mismas personas que cerca de 7 buses de TransMilenio.

