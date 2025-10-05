La Unidad de Búsqueda puso en marcha su ruta fluvial para buscar a 2.400 personas

Desde Barrancabermeja, Santander, la Unidad de Búsqueda hizo el lanzamiento de la ruta fluvial, que recorrerá 24 puertos a lo largo del río Magdalena, buscando a más de 2.400 personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia.

Una embarcación blanca con azul y el letrero que dice “La Ruta Buscadora, Unidad Fluvial” marca el inicio del recorrido que, durante 21 días, tendrá la primera embarcación itinerante de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Esta recorrerá 182 millas naúticas (337 kilómetros), en los municipios ribereños del río Magdalena, ubicados en los departamentos de Santander, Bolívar, Magdalena y Cesar. Así lo explica la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero.

“En esta lancha va un equipo interdisciplinario, compuesto por antropólogos, de asistentes forenses, es decir, un equipo de profesionales altamente comprometidos, empáticos, profesional, que puede interactuar desde la empatía con todas estas personas que a lo largo de este río tengan todavía el dolor de la desaparición de un ser querido.

Pero también puede ser la posibilidad de empezar a entender ese río, a entender sus dinámicas y con eso entender también cómo pudieron haber navegado los cuerpos arrojados al río y dónde pudieron haber quedado sus restos, donde alguna comunidad también los pudo haber recuperado y que sea la oportunidad también de ir a buscarlos”.

El río Magdalena ha sido reconocido como uno de los lugares de disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016 y para las familias buscadoras esta ruta fluvial es otro camino para saber qué pasó con sus seres queridos que en esta zona del país suman unos 2.400. Así nos lo explicó Luz Dary Barros, representante de víctimas.

“Es súper importante porque como sabemos en el río fueron arrojados y han sido y seguirán siendo arrojados los cuerpos de las víctimas. Es muy bueno para la familia sobre todo que lleva mucho tiempo buscando”.

Está iniciativa es apoyada por fundaciones como Aulas de Paz, que ha recopilado información clave que ha sido entregada por exintegrantes de las FARC y los exparamilitares. Habla Oscar Montealegre, quien era conocido como alias “Piraña” cuando fue el comandante del Bloque Central Bolívar.

“Son valiosos porque son las personas que tienen la información y en medio de esta reconstrucción de memoria entendimos un aspecto importante y desafortunadamente el río Magdalena con el río Cauca son las dos fosas más grandes que tiene el país. Y en esas noches largas o cortas que da la prisión, ellos empiezan a reflexionar. Nos sentamos con personas que pudieron estar en ese momento, en esa región, y ellos dicen, sí, es fulano de tal, fui el autor material o el intelectual, o quien sabe es, y llegamos hasta la persona que nos puede entregar información”.

Adicional a la Ruta Fluvial, desde el 10 de octubre iniciará la segunda ruta terrestredel 2025, llegando a municipios en los que nunca antes había estado la institucionalidad. La Ruta terrestre estará hasta el 9 de diciembre recorriendo 56 municipios en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar.