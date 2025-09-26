Licor adulterado que causó la muerte de 11 persona en Barranquilla se fabricaba en predio de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales si bien aclara que el lugar donde se consumió el ‘cococho’ que terminó matando a 11 personas no corresponde a uno de sus inmueble, sí había un predio bajo control de la entidad donde se estaba fabricando y empacando el producto.

Se trata de un inmueble abandonado en el barrio Las Nieves de la capital del Atlántico, que fue desalojado en articulación con la Policía Nacional.

“Presuntamente, estas bebidas eran distribuidas en diferentes establecimientos de barrios como El Boliche, lugar donde se originaron los lamentables casos de intoxicación”.

El director territorial de la SAE para la región Caribe, Jaime Avendaño, señaló: “llevamos 20 años de abandono en los predios con medida de extinción de dominio y precisamente en la administración de la doctora Amelia Pérez Parra se lucha de manera efectiva y contundente para recuperar la soberanía sobre los más de 37 mil inmuebles que administra la SAE. Este trabajo articulado con las autoridades es complejo; de hecho, se pudo comprobar que, en algunos de estos predios desalojados, esa misma noche ingresaron nuevamente delincuentes”.