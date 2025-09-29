Ya son 13 los muertos por licor adulterado en Barranquilla

En la mañana de este lunes 29 de septiembre se registró un nuevo deceso en el marco de la tragedia registrada en Barranquilla por la intoxicación masiva con licor adulterado.

La nueva víctima mortal fue identificada como Rafael Eduardo De Alba Fontalvo, de 75 años, quien permanecía internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital General de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre había ingresado el pasado 24 de septiembre luego de ser trasladado desde el sector conocido como El Boliche, donde, al parecer, habría sufrido una intoxicación derivada del consumo de bebidas embriagantes.

Las autoridades señalaron que la muerte fue registrada como “por establecer”, a la espera de los resultados de los estudios forenses que determinen las causas exactas del deceso.

El balance de la emergencia es la siguiente: 25 personas afectadas, de las cuales 8 permanecen en UCI, 7 en hospitalización, 2 han sido dados de alta y 8 fallecieron en los diferentes centros de salud; a estos se suman las otras 5 personas fallecidas encontradas en vía pública y reportadas por la Policía Nacional.

Identidad de otros fallecidos

Los fallecidos que han sido corroborados por las autoridades en hospitales son: Nicolás Manuel Medrano, quien fabricó la bebida; José Felipe Crespo Ortiz, Helmot Enrique Escolar, Pedro Pablo Capachero Caraballo, Emérito Alberto Miranda y Jorge Luis Matta y un hombre que no ha sido identificado.

Mientras tanto, fallecieron dentro de inmuebles Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y alias ‘Zombi’.