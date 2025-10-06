Alcalde de Anorí regresa al municipio tras amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc

Anorí, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, regresó a su municipio luego de recibir presuntas amenazas firmadas por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Por la crítica situación de seguridad, el mandatario departamental pidió especial protección de las autoridades, para que, además, investiguen los hechos y los responsables.

“Es responsabilidad del Ejército, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) proteger su vida. Dios lo guarde de todo mal y peligro y en especial lo proteja de los criminales de la paz total de Gustavo Petro”, señaló Rendón en su publicación en X.

Violencia en Anorí

Las amenazas contra el alcalde de Anorí ocurren en medio del incremento de las acciones de grupos armados en la región, donde las disidencias del frente 36 han tenido presencia en los últimos meses.

El mandatario local ha sido enfático en denunciar que la población está atrapada entre el Clan del Golfo y las disidencias Farc, que avanzan con fuerza en las zonas rurales.

Por estos mismos hechos, la Personería de Anorí pidió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario, luego de que los reiterados ataques terroristas como instalación de artefactos explosivos y combates, dejan a las comunidades en medio del fuego cruzado.