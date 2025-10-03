Disidencias de las Farc habrían amenazado al alcalde de Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló la existencia de presuntas amenazas que habrían llegado al alcalde del municipio de Anorí, Gustavo Silva, presuntamente firmadas por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

El mandatario departamental pidió a las autoridades esclarecer la veracidad del panfleto y calificó como de “extrema gravedad” cualquier intento de intimidación contra los mandatarios locales.

“De resultar ciertas son de extrema gravedad: democracia bajo intimidación y criminales envalentonados, los de la paz total, que nos llevan a las peores épocas de violencia” señala la publicación de Andrés Julián Rendón en redes sociales.

El gobernador indicó que es deber de las Fuerzas Armadas y la Unidad Nacional de Protección (UNP) garantizar la seguridad del alcalde, mientras que la Fiscalía debe adelantar la respectiva investigación.

El gobernador manifestó además que el alcalde de Anorí “no está solo” y que cuenta con el respaldo de los demás 124 mandatarios locales de Antioquia.

“La ciudadanía tiene que arropar a sus alcaldes quienes en los territorios le ponen el pecho al sol. Me pregunto dónde están los agitadores gobiernistas de causas lejanas, dónde está Petro indignado trinando ante el accionar de los terroristas en Colombia”, agregó el gobernador de Antioquia.

Las autoridades de Policía y Ejército ya anunciaron que adelantan labores de verificación sobre la autenticidad del panfleto y reforzarán la seguridad en el municipio del nordeste antioqueño.

Ola de violencia en Anorí

Por el ataque con explosivos del frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Anorí, las autoridades locales insisten en un abandono del Estado frente a la escalada de violencia.

En las últimas horas, en el ataque con explosivos, fue asesinado el soldado Brayan David Bello Serrano, mientras que tres de sus compañeros resultaron heridos.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, había denunciado que la población está atrapada entre el Clan del Golfo y las disidencias Farc, que avanzan con fuerza en las zonas rurales.

Por estos mismos hechos, la Personería de Anorí pidió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario, luego de que los reiterados ataques terroristas como instalación de artefactos explosivos y combates, dejan a las comunidades en medio del fuego cruzado.

Hasta el 7 de octubre, un toque de queda nocturno y restricciones en la movilidad y apertura de comercio rigen en el municipio, como medidas extremas de seguridad.