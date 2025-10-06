Por violencia de las disidencias Farc, extendieron otra vez el toque de queda en Amalfi

Amalfi, Antioquia

Por tercera vez, la Alcaldía de Amalfi prorrogó las medidas de seguridad y orden público ante la persistente amenaza del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con el decreto que regirá hasta el 11 de octubre, el toque de queda se mantendrá entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., acompañado de restricciones al transporte de cilindros y escombros, así como a la circulación de parrilleros en moto entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

La alcaldía de Amalfi también ordenó el cierre de vías cercanas a la estación de Policía y la base militar, y se prohíben las aglomeraciones complejas hasta el 20 de octubre.

El horario de funcionamiento del comercio quedó establecido desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., con autorización para reproducir música hasta las 11:00 p.m.

Violencia en Amalfi

Las autoridades locales explicaron que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los habitantes, luego de que el frente 36 impusiera restricciones a la movilidad y al ingreso de personas sin autorización en cinco municipios del Norte y Nordeste antioqueño: Amalfi, Anorí, Campamento, Guadalupe y Angostura.

Las medidas estrictas de seguridad se toman además por otros hechos de violencia cometidos en el municipio. El pasado 20 de septiembre fue abandonada una caja con material explosivo en inmediaciones de la estación de Policía. La oportuna reacción de las autoridades permitió evacuar la zona, controlar el riesgo y capturar a dos hombres señalados de ser responsables del intento de atentado.

Ante esta situación de creciente inseguridad y zozobra en el territorio, la Fuerza Pública anunció un refuerzo del pie de fuerza tanto en el casco urbano como en las zonas rurales del municipio y la Gobernación de Antioquia mantiene la recompensa de 20 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los integrantes del frente 36, responsables de cometer varios hechos terroristas en el departamento.