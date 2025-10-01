$50 millones para quien denuncie a los responsables del ataque al ejército en Anorí

Anorí- Antioquia

En centros médicos de Medellín se recuperan los tres soldados profesionales heridos durante el ataque con explosivos y tiros de fusil en zona semiurbana de Anorí , Nordeste de Antioquia, que les realizaron las disidencias del frente 36 y que terminó en un combate.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó a los militares heridos que permanecen en las instalaciones de salud de la Cuarta Brigada del ejército en la capital antioqueña.

“En nombre de los antioqueños, llevamos un mensaje de aliento a los soldados heridos ayer en combate contra bandidos del frente 36 de disidencias FARC, en Anorí. Oramos por su recuperación. Nuestra solidaridad con la familia del subteniente Brayan David Bello Serrano, asesinado ayer. Que Dios los llene de fortaleza”.

Recompensa

Este hecho violento deja entender la arremetida de las disidencias contra la fuerza pública, al parecer como represalia por la muerte de los cabecillas alias “Guillermino” y “Román” en Campamento , Antioquia, en un operativo realizado por la policía. Precisamente ante este reciente ataque, la gobernación de Antioquia, a través del secretario de Seguridad en general (r) Luis Eduardo Martínez, anunció una recompensa para capturar a los responsables.

“Rechazamos de manera vehemente y ofrecemos una recompensa a la comunidad que nos permita identificar, individualizar y capturar con su información a estos sujetos. La recompensa es de hasta cincuenta millones de pesos para quien nos dé información que nos permita llegar a estos delincuentes”.

El ejército informó que denunciará este ataque ante las autoridades correspondientes por ser una violación al derecho internacional humanitario; recordemos también que dos ambulancias que transportaban a los heridos quedaron en medio del fuego cruzado.