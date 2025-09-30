Combates en Anorí dejan un militar muerto y tres más heridos

Anorí- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó un combate entre tropas del ejército y un grupo ilegal , al parecer las disidencias del frente 36 de alias Calarcá, en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. De manera preliminar se informa desde el Ejército que la confrontación armada deja por el momento un militar muerto y tres más heridos.

Desde la zona se ha informado que la ambulancia del hospital quedó en medio del fuego cruzado durante algunos minutos, pero finalmente lograron salir de la zona y llegar al centro médico sin ninguna situación que lamentar.

La información conocida hasta el momento indica que l os militares estaban en una zona semiurbana cerca del barrio Arenal asegurando la zona para desmontar una bandera de las disidencias que habían dejado hace varios días. Cuando estaban en esa actividad, fueron hostigados por los ilegales de inmediato reaccionaron los militares y se generó un combate que quedó registrado en videos de la comunidad que circulan por las redes sociales. La comunidad cercana a la confrontación armada quedó en zozobra por los disparos.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y se espera que se entreguen más datos sobre este hecho que enluta a la familia de un militar que muere cumpliendo su deber.