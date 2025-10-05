El DANE abre convocatoria para 172 vacantes en todo el país: esta es la lista de perfiles requeridos
El DANE busca 172 personas para unirse al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) y apoyar la recolección de información económica en el proyecto de Unidades Económicas Coyunturales.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lanzó la invitación pública No. 016 de 2025, con la que busca vincular a 172 personas interesadas en hacer parte del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
Lea también:
El objetivo de la nueva convocatoria es fortalecer el equipo encargado de la recolección de información económica en el marco del proyecto de Unidades Económicas Coyunturales, contribuyendo así al análisis y seguimiento de la dinámica productiva del país.
Las personas interesadas en participar de la convocatoria tienen hasta el 6 de octubre de 2025 para inscribir a través del sitio web del BPSO:http://bpso.dane.gov.co: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada para el inicio del operativo es el 1 de diciembre de 2025.
Según el DANE, la duración estimada del operativo es de 8 meses. Las personas que desean formar parte del BPSO deben inscribirse a las invitaciones públicas del DANE y cumplir con los requisitos del perfil solicitado, así como superar satisfactoriamente una evaluación de conocimientos.
Lea también: DANE confirmó que la tasa de desempleo en Colombia para agosto fue del 8.6%
¿Qué perfiles se están buscando?
- 157 Monitores: Recolectan información directamente en campo, visitando unidades económicas, aplicando instrumentos y asegurando la calidad de los datos.
- 11 Coordinadores de Campo: Supervisan y apoyan al equipo de monitores, organizan rutas, resuelven incidencias y garantizan el cumplimiento del operativo en su zona.
- 4 Analistas de Información: Procesan, depuran y validan los datos recolectados, generan reportes y apoyan en la producción de estadísticas e indicadores económicos.
Salarios de los cargos en el DANE
|Cargo
|Salario
|Analista de información – Sector alojamiento
|$2.770.000
|Analista de información - Sector alojamiento (San Andrés – isla)
|$2.770.000
|Analista de información - Sector manufacturero
|$2.770.000
|Coordinador de campo - Sector Alojamiento
|$2.996.000
|Coordinador de campo - Sector manufacturero
|$2.996.000
|Coordinador de campo - Sector servicios
|$2.996.000
|Monitor – Sector Alojamiento
|$2.300.000
|Monitor – Sector manufacturero
|$2.300.000
|Monitor – Sector Servicios
|$2.300.000
Estas disposiciones estarán distribuidas en 20 ciudades y municipios del país, lo que representa una oportunidad para talentos locales de integrarse a un equipo técnico de alto impacto:
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, San José de Cúcuta, Santa Marta, Cali, Tunja y Villavicencio.
Link y paso a paso para inscribirse a la convocatoria DANE 2025
La inscripción en el BPSO no genera una obligación de vinculación laboral ni contractual con el DANE, sino que se trata de una plataforma para que las personas puedan postularse a las invitaciones públicas.
- Ingrese a https://bpso.dane.gov.co/ y seleccione la vacante de su interés. Si aún no ha creado la cuenta o no ha iniciado sesión, puede hacerlo aquí crear una cuenta ahora.
- Para inscribirse en la invitación pública, la persona interesada debe completar el formulario de inscripción disponible en cada oferta.
- Al momento de registrarse al aplicativo e inscribirse a una invitación pública, se acepta el tratamiento de datos personales y los términos y condiciones.
- Además, es necesario leer y aceptar los términos y condiciones establecidos para formar parte del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
- Todos los documentos de soporte deben ser adjuntados únicamente en los espacios correspondientes dentro del formulario de inscripción.
- Una vez inscrito, no se podrán incluir o modificar los documentos suministrados en el aplicativo del BPSO, por lo que, se recomienda relacionar todos los soportes que acrediten su hoja de vida.
- Por último, la entidad resaltó que formarán parte del BPSO las personas inscritas a cuáles se les verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil requerido y que superaron satisfactoriamente la prueba de conocimiento.
Link oficial de la invitación pública No. 016 de 2025: https://bpso.dane.gov.co/invitations/detailed