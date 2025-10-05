El DANE abre convocatoria para 172 vacantes en todo el país: esta es la lista de perfiles requeridos

¿Cómo se paga la disponibilidad en Colombia? Condiciones y restricciones según tipo de contratación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lanzó la invitación pública No. 016 de 2025, con la que busca vincular a 172 personas interesadas en hacer parte del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).

El objetivo de la nueva convocatoria es fortalecer el equipo encargado de la recolección de información económica en el marco del proyecto de Unidades Económicas Coyunturales, contribuyendo así al análisis y seguimiento de la dinámica productiva del país.

Las personas interesadas en participar de la convocatoria tienen hasta el 6 de octubre de 2025 para inscribir a través del sitio web del BPSO:http://bpso.dane.gov.co: http://bpso.dane.gov.co. La fecha estimada para el inicio del operativo es el 1 de diciembre de 2025.

Según el DANE, la duración estimada del operativo es de 8 meses. Las personas que desean formar parte del BPSO deben inscribirse a las invitaciones públicas del DANE y cumplir con los requisitos del perfil solicitado, así como superar satisfactoriamente una evaluación de conocimientos.

¿Qué perfiles se están buscando?

157 Monitores: Recolectan información directamente en campo, visitando unidades económicas, aplicando instrumentos y asegurando la calidad de los datos.

Recolectan información directamente en campo, visitando unidades económicas, aplicando instrumentos y asegurando la calidad de los datos. 11 Coordinadores de Campo: Supervisan y apoyan al equipo de monitores, organizan rutas, resuelven incidencias y garantizan el cumplimiento del operativo en su zona.

Supervisan y apoyan al equipo de monitores, organizan rutas, resuelven incidencias y garantizan el cumplimiento del operativo en su zona. 4 Analistas de Información: Procesan, depuran y validan los datos recolectados, generan reportes y apoyan en la producción de estadísticas e indicadores económicos.

Salarios de los cargos en el DANE

Cargo Salario Analista de información – Sector alojamiento $2.770.000 Analista de información - Sector alojamiento (San Andrés – isla) $2.770.000 Analista de información - Sector manufacturero $2.770.000 Coordinador de campo - Sector Alojamiento $2.996.000 Coordinador de campo - Sector manufacturero $2.996.000 Coordinador de campo - Sector servicios $2.996.000 Monitor – Sector Alojamiento $2.300.000 Monitor – Sector manufacturero $2.300.000 Monitor – Sector Servicios $2.300.000

Estas disposiciones estarán distribuidas en 20 ciudades y municipios del país, lo que representa una oportunidad para talentos locales de integrarse a un equipo técnico de alto impacto:

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, San José de Cúcuta, Santa Marta, Cali, Tunja y Villavicencio.

Link y paso a paso para inscribirse a la convocatoria DANE 2025

La inscripción en el BPSO no genera una obligación de vinculación laboral ni contractual con el DANE, sino que se trata de una plataforma para que las personas puedan postularse a las invitaciones públicas.

Ingrese a https://bpso.dane.gov.co/ y seleccione la vacante de su interés. Si aún no ha creado la cuenta o no ha iniciado sesión, puede hacerlo aquí crear una cuenta ahora. Para inscribirse en la invitación pública, la persona interesada debe completar el formulario de inscripción disponible en cada oferta. Al momento de registrarse al aplicativo e inscribirse a una invitación pública, se acepta el tratamiento de datos personales y los términos y condiciones. Además, es necesario leer y aceptar los términos y condiciones establecidos para formar parte del Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO). Todos los documentos de soporte deben ser adjuntados únicamente en los espacios correspondientes dentro del formulario de inscripción. Una vez inscrito, no se podrán incluir o modificar los documentos suministrados en el aplicativo del BPSO, por lo que, se recomienda relacionar todos los soportes que acrediten su hoja de vida. Por último, la entidad resaltó que formarán parte del BPSO las personas inscritas a cuáles se les verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil requerido y que superaron satisfactoriamente la prueba de conocimiento.

Link oficial de la invitación pública No. 016 de 2025: https://bpso.dane.gov.co/invitations/detailed