DANE confirmó que la tasa de desempleo en agosto fue del 8.6%

La tasa de desempleo en Colombia en agosto se mantiene en un dígito pasando del 9.7% al 8.6% con una reducción de 1.1 puntos porcentuales, y es la cifra más baja desde el 2001, confirmó la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Piedad Urdinola.

Explicó que en el caso de los hombres la desocupación para el periodo en análisis fue del 6.7% y el de las mujeres 11.2% que se mantiene en dos dígitos.

En el mes de agosto, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.8 miles de personas con un incremento de 393 mil colombianos que ingresaron al mercado laboral.

Según el DANE, las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras, Construcción, transporte y administración públicas.

Por su parte, las que reportaron pérdidas de empleo fueron: información y comunicaciones, actividades artísticas, comercio y agricultura.

En Colombia al cierre del mes de agosto, las personas que se encontraban en condición de desempleo bajaron a 2.2 millones con una disminución de 265 personas. Entre tanto, las personas inactivas para el octavo mes del año fueron de 14.6 millones.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que la informalidad se ubicó en el 55.7%. los trabajadores en esta condición se mantienen en 13 millones y los empleados formales 10.3 millones.

En agosto el obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Para el trimestre móvil junio - agosto 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (24,4%), Riohacha (14,2%) e Ibagué (12,5%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Cali (7,8%), Villavicencio (7,3%) y Medellín A.M. (6,4%).

Finalmente, el desempleo entre los jóvenes se ubicó en el 14.8%.