Capturan a tres personas por minería ilegal en zona rural de Santa Rosa de Osos

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental. Foto: Policía Antioquia.

Tres personas fueron capturadas en zona rural de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, durante un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, donde las autoridades intervinieron una mina de oro y un socavón que operaban de manera ilegal.

En el sitio fueron incautadas varias herramientas y materiales usados para la extracción, entre ellos perforadoras, una motosierra, una pluma grúa, cilindros de aire, canecas con ACPM, explosivos y detonadores eléctricos.

Más detalles

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, confirmó que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, contemplado en el artículo 332 del Código Penal. El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

La intervención busca frenar la expansión de la minería ilegal, una práctica que en esta región del Norte antioqueño ha dejado graves daños ambientales y se ha convertido en fuente de financiación para economías ilegales.