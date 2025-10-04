Liga Colombiana

Tabla del descenso 2025: Así quedó el Deportivo Cali tras vencer al Deportivo Pereira

Unión Magdalena y Envigado son los dos equipos que están perdiendo la categoría en este momento.

Johan Martínez celebra el único gol del partido Cali - Pereira / Twitter: @asodeporcali.

Los dos equipos que descenderán a la segunda división del fútbol colombiano se encuentran muy cerca de definirse. Solo restan siete fechas para que se cierre dicha lucha, la cual solo se extenderá hasta que termine el Todos Contra Todos.

De momento, los equipos que pierden la categoría son Unión Magdalena (20°) y Envigado (19°). Sin embargo, hay otros clubes que están implicados y que, de no sumar los suficientes puntos, podrían estar en apuros, como Boyacá Chicó, Deportivo Cali, Llaneros o Equidad.

Partidos con relación al descenso:

Cali 1-0 Pereira

Con un solitario gol de Johan Martínez, Deportivo Cali venció 1-0 al Deportivo Pereira, el equipo vallecaucano desperdició un penalti a través de Andrey Estupiñán, atajado por el uruguayo Salvador Ichazo.

Sábado 4 de octubre

[2:00PM] Envigado Vs. Bucaramanga

[4:10PM] Unión Magdalena Vs. Águilas Doradas

[6:20PM] Llaneros Vs. Fortaleza

Tabla del descenso 2025

PosEquipoPromedio
20Unión Magdalena0.70
19Envigado0.84
18Boyacá Chicó1.02
17Llaneros1.15
16La Equidad1.15
15Cali1.19

