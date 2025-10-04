🔴Unión Magdalena vs. Águilas Doradas EN VIVO: Por la fecha 14 de la Liga Colombiana
Samarios y antioqueños se medirán en un duelo que puede afectar la tabla del descenso.
En la jornada sabatina de la Liga Colombiana, se verán las caras Unión Magdalena vs. Águilas Doradas por le compromiso correspondiente de la fecha 14 del fútbol colombiano, el partido se jugará en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta.
Será un duelo de necesitados, ya que Unión Magdalena, llega con la necesidad de sumar de a tres para seguir en la lucha de escapar del descenso. En la tabla de posiciones están en la casilla 17 con 12 puntos, vienen de empatar 2-2 ante Pereira en la jornada anterior.
Lea también: Pereira empató con Unión Magdalena por fecha 13 de la Liga Colombiana: repase acá el partido
Por su parte, Águilas Doradas intente conseguir un cupo a los cuadrangulares finales y quiere una victoria como visitantes. En este momento se ubican en la posición 14 con 14 puntos, mismos que América de Cali y Millonarios, en la fecha anterior ganaron 3-1 a Deportivo Cali.
Siga acá el minuto a minuto de Unión Magdalena vs. Águilas Doradas
¡Gooooool! Unión Magdalena 0, Águilas Doradas 1. Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Wilson Morelo.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento