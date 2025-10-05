🔴EN VIVO | Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional: Transmisión del partido y el minuto a minuto

La fecha 14 de la Liga Colombiana cerrará con el partido entre Boyacá Chico vs. Atlético Nacional, que se llevará a cabo en el estadio La Independencia a partir de las 7:30 de la noche. El Verdolaga quiere llevarse los tres puntos para ascender en la tabla y estar más cerca del líder, que actualmente es Atlético Bucaramanga.

El equipo Ajedrezado viene de sufrir una goleada 2-5 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande, un resultado que lo ubicó en la penúltima casilla con 11 puntos. Además, para este compromiso Chicó no contará con la presencia de Andrés Aedo, debido a que fue expulsado en el partido anterior. Aunque las posibilidades de clasificar a cuadrangulares aún existen, son mínimas.

Por otro lado, el panorama del Verdolaga es diferente, pues viene de derrotar 2-0 a Millonarios en condición de local con anotaciones de William Tesillo (53′) y Jorman Campuzano (60′). Con esta victoria, Nacional se encuentra en el quinto puesto con 23 unidades a 4 del líder.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Boyacá Chico vs. Nacional