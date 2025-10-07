🔴Equidad vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá la transmisión por la fecha 14 de la Liga Colombiana
El blanco blanco buscará un triunfo en Bogotá que lo acerqué al grupo de los ocho.
Equidad recibe en su casa a Once Caldas este lunes por la fecha 14 de la Liga Colombiana, el compromiso se jugará en el estadio Metropolitano de Techo en la capital del país.
Se prevé que sea un duelo, para el regresó de Dayro Moreno con el equipo de Manizales, con el que completará 400 partidos. Esto tras la eliminación en los cuartos de final en la Copa Sudamericana, lo que dejó muy afectado al goleador y lo mantuvo ausente de las canchas por varios días.
Once Caldas esta en la casilla 11 con 16 unidades, llega a Bogotá con la necesidad del triunfo para acercarse al grupo de los ocho, en la octava posición se encuentra Deportivo Cali con 20 puntos. En el último encuentro del blanco blanco golearon 5-2 a Boyacá Chicó.
Por su parte, el equipo local es el colero del campeonato colombiano, tiene apenas 11 puntos de 39 posibles, en 13 partidos disputados.
Siga acá la transmisión en vivo de Equidad vs. Once Caldas
Siga acá el minuto a minuto de Equidad vs. Once Caldas
Final primera parte, La Equidad 0, Once Caldas 1.
Kevin Cuesta (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla.
Jovanny Bolívar (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Yimy Gómez.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Cuesta (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kevin Cuesta después de un pase en profundidad.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Kevin Parra (La Equidad).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Michael Barrios (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sánchez.
Corner,La Equidad. Corner cometido por Jorge Cardona.
Corner,La Equidad. Corner cometido por Jerson Malagón.
Mano de Manuel Mónaco (La Equidad).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (La Equidad).
Falta de Manuel Mónaco (La Equidad).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Once Caldas. Dayro Moreno intentó un pase en profundidad pero Michael Barrios estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Samir Mayo (La Equidad) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de José Masllorens.
Dayro Moreno (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos Vivas (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Vivas (La Equidad).
Corner,La Equidad. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Manuel Mónaco (La Equidad) remate de cabeza desde el centro del área.
Joao Abonía (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Michael Barrios (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Joao Abonía (La Equidad).
Remate fallado por Mateo García (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Carlos Vivas.
Remate rechazado de Michael Barrios (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Luis Gómez.
¡Gooooool! La Equidad 0, Once Caldas 1. Jerson Malagón (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Luis Gómez con un centro al área tras botar una falta.
Juan Cuesta (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Manuel Mónaco (La Equidad).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Once Caldas).
Remate fallado por Michael Barrios (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dayro Moreno tras un contraataque.
Falta de Samir Mayo (La Equidad).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jovanny Bolívar (La Equidad) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Manuel Mónaco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,La Equidad. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kevin Parra (La Equidad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yulián Gómez.
Se reanuda el partido.
Robert Mejía (Once Caldas) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Robert Mejía (Once Caldas).
El juego está detenido debido a una lesión José Masllorens (La Equidad).
Falta de Robert Mejía (Once Caldas).
José Masllorens (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jorge Cardona (Once Caldas).
Fuera de juego, La Equidad. Mateo Rodas intentó un pase en profundidad pero Jovanny Bolívar estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Dayro Moreno (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mateo García con un centro al área.
Manuel Mónaco (La Equidad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Mateo García (Once Caldas).
Kevin Parra (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Michael Barrios (Once Caldas).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento