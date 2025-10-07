🔴Equidad vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá la transmisión por la fecha 14 de la Liga Colombiana

Equidad recibe en su casa a Once Caldas este lunes por la fecha 14 de la Liga Colombiana, el compromiso se jugará en el estadio Metropolitano de Techo en la capital del país.

Se prevé que sea un duelo, para el regresó de Dayro Moreno con el equipo de Manizales, con el que completará 400 partidos. Esto tras la eliminación en los cuartos de final en la Copa Sudamericana, lo que dejó muy afectado al goleador y lo mantuvo ausente de las canchas por varios días.

Once Caldas esta en la casilla 11 con 16 unidades, llega a Bogotá con la necesidad del triunfo para acercarse al grupo de los ocho, en la octava posición se encuentra Deportivo Cali con 20 puntos. En el último encuentro del blanco blanco golearon 5-2 a Boyacá Chicó.

Por su parte, el equipo local es el colero del campeonato colombiano, tiene apenas 11 puntos de 39 posibles, en 13 partidos disputados.

