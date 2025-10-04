Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras el triunfo del Cali ante Pereira
La jornada se extenderá hasta el próximo martes, con el clásico Millonarios Vs. América.
Este viernes comenzó la fecha 14 de la Liga colombiana 2025-II, que inició con el juego Deportivo Cali Vs. Pereira. La jornada se extenderá hasta el próximo martes, cerrando con el clásico Millonarios Vs. América; mientras que el duelo Medellín Vs. Santa Fe se encuentra aplazado.
Cali 1-0 Pereira
Deportivo Cali derrotó 1-0 al Deportivo Pereira con un solitario gol de Johan Martínez a los 9 minutos del encuentro. El equipo vallecaucano erró un penalti con Andrey Estupiñán, atajado por el portero uruguayo Salvador Ichazo.
Tabla de posiciones
Partidos de la fecha
Sábado 4 de octubre
[2:00PM] Envigado Vs. Bucaramanga
[4:10PM] Unión Magdalena Vs. Águilas Doradas
[6:20PM] Llaneros Vs. Fortaleza
Domingo 5 de octubre
[3:00PM] Pasto Vs. Alianza
[5:15PM] Junior Vs. Tolima
[7:30PM] Chicó Vs. Nacional
Lunes 6 de octubre
[7:30PM] La Equidad Vs. Once Caldas
Martes 7 de octubre
[7:30PM] Millonarios Vs. América