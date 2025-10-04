Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras el triunfo del Cali ante Pereira

Este viernes comenzó la fecha 14 de la Liga colombiana 2025-II, que inició con el juego Deportivo Cali Vs. Pereira. La jornada se extenderá hasta el próximo martes, cerrando con el clásico Millonarios Vs. América; mientras que el duelo Medellín Vs. Santa Fe se encuentra aplazado.

Cali 1-0 Pereira

Deportivo Cali derrotó 1-0 al Deportivo Pereira con un solitario gol de Johan Martínez a los 9 minutos del encuentro. El equipo vallecaucano erró un penalti con Andrey Estupiñán, atajado por el portero uruguayo Salvador Ichazo.

Tabla de posiciones

Partidos de la fecha

Sábado 4 de octubre

[2:00PM] Envigado Vs. Bucaramanga

[4:10PM] Unión Magdalena Vs. Águilas Doradas

[6:20PM] Llaneros Vs. Fortaleza

Domingo 5 de octubre

[3:00PM] Pasto Vs. Alianza

[5:15PM] Junior Vs. Tolima

[7:30PM] Chicó Vs. Nacional

Lunes 6 de octubre

[7:30PM] La Equidad Vs. Once Caldas

Martes 7 de octubre

[7:30PM] Millonarios Vs. América