🔴 Llaneros vs. Fortaleza EN VIVO por la fecha 14 de la Liga colombiana: Siga acá el minuto a minuto

Hace unos años jugaban en la segunda división y hoy se miden por ingresar en los ocho de la máxima categoría. Llaneros recibe a Fortaleza en la continuidad de la fecha 14 de la Liga colombiana, con un conjunto de Villavicencio necesitado de triunfo para poder entrar en cuadrangulares, mientras que los bogotanos se ubican en la zona alta de la tabla.

El equipo del Meta se ubica en el puesto 10 con 18 unidades, y una victoria los regresa a los ocho. Los Amix marchan en la cuarta casilla con 24 puntos y un triunfo los podría dejar muy cerca de la clasificación.

Fortaleza, por su parte, ha ganado los últimos dos juegos en los que se han medido. El último en suelo villavicense fue triunfo 1-2.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Llaneros vs. Fortaleza