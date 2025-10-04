🔴 Llaneros vs. Fortaleza EN VIVO por la fecha 14 de la Liga colombiana: Siga acá el minuto a minuto
El conjunto de Villaviencio busca regresar a los ocho, mientras que los bogotanos quedar cerca de la clasificación.
Hace unos años jugaban en la segunda división y hoy se miden por ingresar en los ocho de la máxima categoría. Llaneros recibe a Fortaleza en la continuidad de la fecha 14 de la Liga colombiana, con un conjunto de Villavicencio necesitado de triunfo para poder entrar en cuadrangulares, mientras que los bogotanos se ubican en la zona alta de la tabla.
El equipo del Meta se ubica en el puesto 10 con 18 unidades, y una victoria los regresa a los ocho. Los Amix marchan en la cuarta casilla con 24 puntos y un triunfo los podría dejar muy cerca de la clasificación.
Fortaleza, por su parte, ha ganado los últimos dos juegos en los que se han medido. El último en suelo villavicense fue triunfo 1-2.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Llaneros vs. Fortaleza
Falta de Carlos Cortés (Llaneros).
Yesid Díaz (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Andrés Amaya (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Sebastián Valencia.
Remate fallado por Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Remate fallado por Eyder Restrepo (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Angulo.
Remate parado. Luis Miranda (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área.
Carlos Cortés (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Balanta (Fortaleza CEIF).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento