Pasto vs. Alianza en VIVO: siga acá el partido por fecha 14 de la Liga Colombiana
Un compromiso con diferentes panoramas.
Deportivo Pasto vs. Alianza FC abren la jornada dominical de la fecha 14 de la Liga Colombiana, el duelo se llevará a cabo en el estadio Libertad a partir de las 3:00 de la tarde. Un partido entre la parte media y baja de la tabla.
El equipo local espera conseguir la victoria en su casa, ya que no ha tenido un buen desempeño durante el segundo semestre. En las últimas cinco fechas ha obtenido cuatro derrotas y un empate. Resultado que lo mantiene en la última casilla de la tabla con 10 puntos.
Por su parte, Alianza está cerca a entrar a la zona de clasificación, pues es noveno en la tabla con 19 unidades. Si llega a imponerse en este partido, parcialmente entraría a los ocho mejores.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Pasto vs. Alianza
Final primera parte, Deportivo Pasto 2, Alianza 1.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 2, Alianza 1. Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área.
Mano de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Mano de Mauricio Castaño (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Freddy Espinal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Kevin Moreno.
Falta de Kalazan Suárez (Alianza).
Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
John Méndez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Yoshan Valois (Deportivo Pasto) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Jiménez.
Remate rechazado de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Freddy Espinal con un centro al área.
Remate fallado por Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rubén Manjarrés.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Pedro Franco (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yoshan Valois (Deportivo Pasto).
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Freddy Espinal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Kevin Moreno (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yoshan Valois (Deportivo Pasto).
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Johan Caicedo (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 2, Alianza 0. Facundo Boné (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Mauricio Castaño con un centro al área.
John Méndez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Juego peligroso de Jhair Castillo (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por John Méndez.
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Boné (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Joyce Ossa intentó un pase en profundidad pero Yoshan Valois estaba en posición de fuera de juego.
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Freddy Espinal (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Edwin Torres (Alianza) remate de cabeza muy escorado desde la derecha que sale rozando el larguero. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área.
Remate fallado por Yoshan Valois (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Caicedo.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 1, Alianza 0. Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Johan Caicedo (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yilson Rosales.
Yoshan Valois (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Falta de John Méndez (Deportivo Pasto).
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de John Méndez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhair Castillo (Alianza).
Remate rechazado de Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Nicolás Gil (Deportivo Pasto).
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento