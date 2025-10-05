Pasto vs. Alianza en VIVO: siga acá el partido por fecha 14 de la Liga Colombiana

Deportivo Pasto vs. Alianza FC abren la jornada dominical de la fecha 14 de la Liga Colombiana, el duelo se llevará a cabo en el estadio Libertad a partir de las 3:00 de la tarde. Un partido entre la parte media y baja de la tabla.

El equipo local espera conseguir la victoria en su casa, ya que no ha tenido un buen desempeño durante el segundo semestre. En las últimas cinco fechas ha obtenido cuatro derrotas y un empate. Resultado que lo mantiene en la última casilla de la tabla con 10 puntos.

Por su parte, Alianza está cerca a entrar a la zona de clasificación, pues es noveno en la tabla con 19 unidades. Si llega a imponerse en este partido, parcialmente entraría a los ocho mejores.

