Precio del dólar HOY en Venezuela para este 3 de octubre, según el BCV

La relación que viene manejando Colombia junto a Venezuela ha sido estrecha en los últimos meses luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tomaría las medidas necesarias para combatir el narcotráfico y la venta de drogas.

Asimismo, se le ha cuestionado el apoyo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro, luego de que se insinuara por parte del gobierno actual en Colombia, un posible apoyo militar a Venezuela. Si bien aún no se conoce una reacción internacional, si se sabe que EE. UU. permanecerá cerca del país bolivariano, haciéndole seguimiento a estas lanchas que provienen de dicho país.

Por otro lado, una vez más Venezuela está lejos de mejorar su situación política y económica, pues el dólar no para de subir, y el apoyo que le brindan otros países es cada vez peor, siendo sus únicos aliados más cercanos: Cuba y Rusia.

Asimismo, no solo el dólar está en alza cada día que pasa, sino que otras monedas del mundo también han presentado un aumento considerable sobre su precio, condenando al Bolívar, a una depreciación continua que, al parecer, no tiene mejora. Un dato importante a tener en cuenta, es que los aranceles son altos y las sanciones impuestas, encrudecen la economía venezolana.

Precio de las principales monedas del mundo en Venezuela

El valor de estas monedas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela, dónde se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores:

Euro: 214,52290192 bolívares

214,52290192 bolívares Yuan chino: 25,72689471 bolívares

25,72689471 bolívares Lira turca: 4,40139508 bolívares

4,40139508 bolívares Rublo ruso: 2,24851868 bolívares

Banco Central de Venezuela presenta el precio del dólar para este 3 de octubre

El precio del dólar en Venezuela lo presenta el Banco Central de Venezuela (BCV), diariamente realiza una actualización en su página oficial y en su cuenta de X, siendo así, para este viernes 3 de octubre, el precio del dólar está en 183,13690000 bolívares.

Asimismo, un dato importante a tener en cuenta es que, no existen reportes o datos actuales sobre la economía en Venezuela, puesto que el último reporte que se tiene data de julio de este año.

¿A cómo está el dólar en Colombia?

El precio del dólar en Colombia ha presentado una tendencia a la baja desde agosto de este año, pues se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Por otro lado, según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este 3 de octubre, se estableció en $3.897 pesos, representando un alza de $7 pesos, ya que el día de ayer, 2 de octubre, su cotización fue de $3.990 pesos.

