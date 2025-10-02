Venezuela denuncia sobrevuelo de “aviones de combate” de EE.UU. cerca de sus costas

AME9585. CARACAS (VENEZUELA), 14/09/2025.- Captura de video cedido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Padrino López denunció que Estados Unidos realiza vuelos de "inteligencia" contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente Nicolás Maduro". EFE/ Venezolana de Televisión (VTV) /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / VENEZOLANA DE TELEVISIÓN (VTV)

Venezuela denunció que cazas estadounidenses “se han atrevido a acercarse” a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano “detectó más de cinco vectores”, que definió como “aviones de combate”.

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de “asedio” y “amenaza”.

“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó Padrino. “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, agregó.

“Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”, dijo.

El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

“Movilización nacional”

“Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión”, dijo Padrino López en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en práctica la estrategia de defensa integral de la nación “firmando” el decreto de estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales.

Explicó que ese decreto va a beneficiar a todos los ciudadanos “para proteger sus intereses económicos, su producción, su vida, su salud”.

“Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo, nunca jamás”, aseguró.