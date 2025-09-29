Autoridades de Colombia y Venezuela trabajan para habilitar el transporte de carga por Tienditas

Vista general de un puesto de control del lado venezolano del puente binacional Atanasio Girardot. / Foto de Jorge Mantilla/NurPhoto vía Getty Images. / NurPhoto

Frontera

Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, aseguró que ya se adelanta con las autoridades del vecino país, todo lo necesario para habilitar el transporte de carga por el puente internacional Atanasio Girardot o conocido por los habitantes de frontera como Tienditas.

Resaltó que este es el paso más robusto, en materia de infraestructura, que tiene esta frontera entre Colombia y Venezuela y se debe aprovechar al máximo.

“Estamos buscando que se extienda la franja horaria del paso por los puentes internacionales y estamos logrando que se establezcan los medios aduaneros, para que desde el puente Atanasio Girardot puedan orientarse todo el transporte de carga” indicó el funcionario.

Aseguró que “hoy hay condiciones que nos limitan para que se pueda dar ese transporte de carga, tanto en territorio colombiano, como en el venezolano”.

Recordemos que este puente se inauguró el 1 de enero del año 2023.