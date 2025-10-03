Precio del dólar HOY, 3 de octubre en Colombia, según el Banco de la República

Para Colombia, las políticas arancelarias establecidas por el gobierno del presidente Donald Trump no impactan de forma directa al país, pues para la exportación de ciertos insumos, no aplica. Además, el gobierno estadounidense, anunció que habrá un alza hasta del 100% en productos que se fabriquen fuera de Estados Unidos, como lo es la producción y elaboración de películas.

Hasta el momento, no se ha mostrado un incremento al impuesto ya establecido en agosto, el cual fue del 10%. Lo único que por ahora se mantiene, son las tensiones diplomáticas entre Gustavo Petro y Trump por las recientes palabras lanzadas por el mandatario colombiano sobre lo que sucede hoy en Gaza.

Por otro lado, los precios del dólar y el euro, se han mantenido por debajo de su cotización habitual.

Euro hoy

Investing es una página dedicada a realizar estudios de productos e insumos en el mercado internacional, pero a su vez, se dedica a mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre el comportamiento que va teniendo una moneda en un país.

En este caso, para Colombia, el precio del euro para este 3 de octubre se estableció en $4,560 pesos, representando una tendencia a la baja del 0,01%, esto quiere decir que, se devaluó $60 pesos colombianos.

Cierre del dólar para este viernes, 3 de octubre

El grupo AVAL muestra a diario el cierre del dólar en el país, esta actualización se da después de la una de la tarde, según esto, para este viernes, 3 de octubre, el precio del cierre del dólar se estableció en $3,887 pesos colombianos, esto quiere decir que tuvo un aumento de $2 pesos, puesto que su apertura se cotizó en $3.885 pesos.

Precio del dólar hoy en Colombia, 3 de octubre

El precio del dólar para Colombia ha presentado una tendencia a la baja desde agosto de este año, pues se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Esto ha significado, para algunos comerciantes que importan productos e insumos del exterior, una disminución en los costos de compra.

Por otro lado, según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este 3 de octubre, se estableció en $3.897 pesos, representando un alza de $7 pesos, ya que el día de ayer, 2 de octubre, su cotización fue de $3.990 pesos.

Cotización del dólar en casas de cambio en las principales ciudades del país

La compra y venta de dólares en las regiones dependerá de lo establecido por el TRM, pero a su vez, de la tarifa que fijen estos sitios. Así se cotiza en el precio del dólar en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,820 | Te venden: $3,930

Medellín - Te compran: $3,790 | Te venden: $3,930

Cali - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

Cartagena - Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

Cúcuta - Te compran: $3,840 | Te venden: $3,870

Pereira - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

