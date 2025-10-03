Familiares de colombianos detenidos en Venezuela denuncian desinterés del gobierno nacional

Edwin Iván Colmenares García fue retenido por las autoridades venezolanas en el estado Apure / Foto: Corprodinco

Cúcuta

Dolly García es madre de Iván Colmenares, un abogado cucuteño que hace 11 meses fue capturado por las autoridades venezolanas, acusado de espionaje. Desde entonces, la mujer ha emprendido una verdadera lucha para lograr que el gobierno colombiano la escuche y que intervenga en el caso de su hijo.

El pasado 1 de octubre logró un encuentro con la canciller de Colombia, pero asegura que salió de esa reunión desconcertada, porque pudo evidenciar que el gobierno colombiano no hará nada por su hijo.

Más información Capturan en el Área Metropolitana de Cúcuta a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua

“Eso fue un fracaso, porque nosotros fuimos, todos los padres y madres a la reunión y el gobierno nos dijo que sí estaban haciendo, que pasan diligencias, pero no pasa nada. Mi hijo tiene 11 meses allá retenido y el gobierno colombiano no hace nada” aseguró García.

Indicó que “la canciller nos dijo que iba a hablar con el presidente, pero de ahí a que pase algo, no sabemos. Nosotros nos vinimos más angustiados y preocupados por eso, porque el gobierno nada que se pronuncia”.

Aseguró que todas las familias estudian la posibilidad de tomar otras acciones, que les permita ejercer algún tipo de presión, para lograr la pronta libertad de sus seres queridos.

Recordemos que son al menos 38 colombianos los que se encuentran en esa misma situación, de los cuales, Colmenares es el único profesional.