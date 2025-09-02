EE.UU. neutralizó una embarcación con drogas proveniente de Venezuela en el Sur del Caribe

Este martes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó que fuerzas de Estados Unidos interceptaron en el Sur del Caribe un barco con drogas proveniente de Venezuela con destino a la Unión Americana fue derribado.

“Acabamos de neutralizar un barco con drogas… sucedió hace unos momentos”, dijo Trump y aseguró que más detalles serán entregados pronto.

Por su parte, el secretario de Estados, Marco Rubio, quien celebró el operativo, aseguró que la embarcación era operada por una “organización narcoterrorista designada”.

“Como @potus acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, dijo Rubio en la red X.

El representante republicano, Carlos Giménez, aseguró que el barco cargado con drogas, derribado por un buque de guerra de Estados Unidos en el sur del Caribe, pertenece al Cartel de los Soles.

Este Cartel venezolano fue recientemente designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado en varias ocasiones al presidente Nicolás Maduro como líder y cabecilla de esa estructura criminal.

Este es el primer operativo que se conoce en la región luego del despliegue de ocho buques de guerra en el Sur del Caribe por orden del presidente Trump para hacer frente al flujo de drogas proveniente de grupos criminales y organizaciones narcoterroristas de América Latina.

Según expertos, un “ataque letal contra una embarcación narcotraficante”, podría significar que la embarcación se habría hundido tras el ataque. La pregunta es con qué método, qué tipo de embarcación se hundió, en qué parte del Sur de Caribe se habría hundido y qué embarcación, de las ocho desplegadas, disparó las municiones.

Congresistas de EE.UU. celebran este primer ataque

Recientemente el representante republicano, Mario Díaz-Balart, resaltó que “la presencia militar estadounidense frente a Venezuela no es un espectáculo”, sin duda, una declaración significante por parte de un legislador en funciones del Subcomité de Defensa.

Varios congresistas republicanos celebraron el anuncio. La representante María Elvira Salazar escribió en la red X “TOLERANCIA CERO con terroristas, traficantes y pandilleros. Que esto sirva de lección a todos los matones del mundo: sus días de socavar a Estados Unidos y llenar nuestras calles de drogas y crimen han terminado.”

El congresista Carlos Giménez, afirmó que “el dictador Maduro y su régimen de cárteles siguen envenenando nuestras comunidades con drogas letales. Debemos mantener la presión hasta aniquilar a los cárteles”.