Precio del café para hoy en Colombia este 2 octubre, según la Federación Nacional de Cafeteros

Las exportaciones son una de las fuentes económicas más importantes y fundamentales para Colombia, pues gracias a los productos e insumos fabricados y cultivados en el país, el crecimiento dentro de un marco económico en pro de hacer conocer lo que hay dentro del territorio, ha permitido que muchos negocios se expandan a otros continentes y regiones del mundo, tal y como sucedió con la empresa, Juan Valdez.

En un boletín publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, se presentó como se ha podido llegar a otros países gracias al café, ya que se considera uno de los mejores granos del mundo por su calidad y sabor, pese a que Brasil, es el mayor exportador.

Por otro lado, conocer el precio que se establece dentro del mercado es esencial, puesto que permite conocer cómo le está yendo a este insumo fuera del país y la cotización que manejará dentro del mismo.

Le puede interesar: Ecopetrol aumentará exportaciones de asfalto sólido en 40% gracias a nueva operación logística

Precio del café hoy en Colombia para este 2 de octubre

Según el informe diario de la FNC, el precio que se estableció para el café este 2 de octubre es de $2.886.000 COP, representando una disminución de $42.000 pesos, pues el día de ayer, 1 de octubre, se cotizó en $2.928.000 COP. Asimismo, el precio de su pasilla es de 10.000 kg/COP de pergamino contenido.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/gsx4pTS9Cq — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 2, 2025

Precio del café en dólares

El dólar en Colombia ha estado fluctuando desde agosto, pues su valor se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos, llegando a los $3.900 pesos o hasta menos, pues el día de hoy, 2 de octubre, su valor fue de 3.890 pesos.

Tomando como referente estos valores, Investing, una plataforma dedicada al estudio de mercados sobre productos e insumos, mostró en un contexto económico que, el precio del café en dólares es de 379,70 USD, representando una baja del 1,09%, esto quiere decir que tuvo una disminución de 4,20.

Lea también: ¡Bajó de nuevo! Precio de cierre oficial del dólar para HOY 2 de octubre en Colombia, según Banrep

Precio del café en las principales ciudades del país para este 2 de octubre

El precio que se muestra aquí se tiene como respaldo el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros, un punto a tener en cuenta es que los valores son con base al cierre que haya tenido la bolsa de Nueva York en el día. Así se cotiza en las principales ciudades:

Armenia - Carga: 2,886,500 | Kilo: 23,092 | Arroba: 288,650

- Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá - Carga: 2,885,250 | Kilo: 23,082 | Arroba: 288,525

- Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga - Carga: 2,884,875 | Kilo: 23,079 | Arroba: 288,488

- Carga: | Kilo: | Arroba: Buga - Carga: 2,887,250 | Kilo: 23,098 | Arroba: 288,725

- Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638

- Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta - Carga: 2,884,375 | Kilo: 23,075 | Arroba: 288,438

- Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué - Carga: 2,885,625 | Kilo: 23,085 | Arroba: 288,563

- Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638

- Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín - Carga: 2,885,625 | Kilo: 23,085 | Arroba: 288,563

- Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva - Carga: 2,884,750 | Kilo: 23,078 | Arroba: 288,475

- Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona - Carga: 2,884,500 | Kilo: 23,076 | Arroba: 288,450

- Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto - Carga: 2,884,500 | Kilo: 23,076 | Arroba: 288,450

- Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638

- Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán - Carga: 2,886,625 | Kilo: 23,093 | Arroba: 288,663

- Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta - Carga: 2,888,125 | Kilo: 23,105 | Arroba: 288,813

- Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar - Carga: 2,885,750 | Kilo: 23,086 | Arroba: 288,575

Otras noticias: Augura presenta el trabajo del sector bananero colombiano en la Fruit Attraction Madrid 2025