Precio del café para hoy en Colombia este 2 octubre, según la Federación Nacional de Cafeteros

Entérese que precio estableció la FNC para las principales ciudades de Colombia

Adriana Bibiana Mejía

Las exportaciones son una de las fuentes económicas más importantes y fundamentales para Colombia, pues gracias a los productos e insumos fabricados y cultivados en el país, el crecimiento dentro de un marco económico en pro de hacer conocer lo que hay dentro del territorio, ha permitido que muchos negocios se expandan a otros continentes y regiones del mundo, tal y como sucedió con la empresa, Juan Valdez.

En un boletín publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, se presentó como se ha podido llegar a otros países gracias al café, ya que se considera uno de los mejores granos del mundo por su calidad y sabor, pese a que Brasil, es el mayor exportador.

Por otro lado, conocer el precio que se establece dentro del mercado es esencial, puesto que permite conocer cómo le está yendo a este insumo fuera del país y la cotización que manejará dentro del mismo.

Precio del café hoy en Colombia para este 2 de octubre

Según el informe diario de la FNC, el precio que se estableció para el café este 2 de octubre es de $2.886.000 COP, representando una disminución de $42.000 pesos, pues el día de ayer, 1 de octubre, se cotizó en $2.928.000 COP. Asimismo, el precio de su pasilla es de 10.000 kg/COP de pergamino contenido.

Precio del café en dólares

El dólar en Colombia ha estado fluctuando desde agosto, pues su valor se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos, llegando a los $3.900 pesos o hasta menos, pues el día de hoy, 2 de octubre, su valor fue de 3.890 pesos.

Tomando como referente estos valores, Investing, una plataforma dedicada al estudio de mercados sobre productos e insumos, mostró en un contexto económico que, el precio del café en dólares es de 379,70 USD, representando una baja del 1,09%, esto quiere decir que tuvo una disminución de 4,20.

Precio del café en las principales ciudades del país para este 2 de octubre

El precio que se muestra aquí se tiene como respaldo el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros, un punto a tener en cuenta es que los valores son con base al cierre que haya tenido la bolsa de Nueva York en el día. Así se cotiza en las principales ciudades:

  • Armenia - Carga: 2,886,500 | Kilo: 23,092 | Arroba: 288,650
  • Bogotá - Carga: 2,885,250 | Kilo: 23,082 | Arroba: 288,525
  • Bucaramanga - Carga: 2,884,875 | Kilo: 23,079 | Arroba: 288,488
  • Buga - Carga: 2,887,250 | Kilo: 23,098 | Arroba: 288,725
  • Chinchiná - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638
  • Cúcuta - Carga: 2,884,375 | Kilo: 23,075 | Arroba: 288,438
  • Ibagué - Carga: 2,885,625 | Kilo: 23,085 | Arroba: 288,563
  • Manizales - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638
  • Medellín - Carga: 2,885,625 | Kilo: 23,085 | Arroba: 288,563
  • Neiva - Carga: 2,884,750 | Kilo: 23,078 | Arroba: 288,475
  • Pamplona - Carga: 2,884,500 | Kilo: 23,076 | Arroba: 288,450
  • Pasto - Carga: 2,884,500 | Kilo: 23,076 | Arroba: 288,450
  • Pereira - Carga: 2,886,375 | Kilo: 23,091 | Arroba: 288,638
  • Popayán - Carga: 2,886,625 | Kilo: 23,093 | Arroba: 288,663
  • Santa Marta - Carga: 2,888,125 | Kilo: 23,105 | Arroba: 288,813
  • Valledupar - Carga: 2,885,750 | Kilo: 23,086 | Arroba: 288,575

