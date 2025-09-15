¿Qué implicación tendría para el Atlántico que EEUU descertifique a Colombia en la lucha antidrogas?

Presidente Petro y Donald Trump, al fondo, el puerto de Barranquilla y una panorámica de la ciudad.

Colombia se encuentra bajo la sombra de una posible descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos en materia de la lucha contra el narcotráfico, una decisión que se conocerá este lunes 15 de septiembre y que podría tener repercusiones serias no solo para la economía nacional, sino también para su posición internacional.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La directora de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) en el Atlántico, Sandra Carvajal, advirtió sobre la importancia de mantener relaciones sólidas con el principal socio comercial del departamento.

De acuerdo con la dirigente gremial, cerca del 40% de las exportaciones del Atlántico en junio tuvieron como destino el mercado estadounidense, lo que representó aproximadamente 560 millones de dólares.

“Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de las impresas en el Atlántico, cerca del 40% de las exportaciones, en junio, están concentradas en este mercado, por lo que mantener unas relaciones buenas con nuestro principal aliado comercial, es clave para el desarrollo del departamento y de la región Caribe”, dijo Carvajal.

La directora seccional de Analdex destacó además que Estados Unidos abre un escenario clave de negociación para Colombia, con la posibilidad de reducir a 0% los aranceles de productos que no se produzcan o que tengan insuficiencia en ese mercado.

Más reacciones sobre las implicaciones de esta decisión

Por su parte, el empresario barranquillero Josep Daccarett, con experiencia en comercio exterior y relaciones internacionales, advierte que una descertificación total sería “devastadora” y afectaría de forma directa sectores clave como la seguridad, el acceso al crédito y el turismo.

Desde su perspectiva, una medida de ese calibre enviaría una señal negativa a mercados y gobiernos extranjeros, posicionando a Colombia como un país de alto riesgo.

“Lo que uno desearía y lo que uno espera es que el Gobierno de los Estados Unidos nos certifique nuevamente, lamentablemente el presidente Petro no ha sido muy amigable con el Gobierno americano y eso deja algunas dudas”, señaló el empresario.

Mientras que, para departamentos con fuerte vocación exportadora, como el Atlántico, el impacto sería inmediato.

Recordemos que Colombia ha sido uno de los países que más recibe cooperación estadounidense en materia de seguridad, erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional.