¿Por qué Ecopetrol pagará USD $500.000 dólares para defensa en demanda de Helicol?

Caracol Radio conoció que Ecopetrol tendría que pagar cerca de 2.000 millones de pesos al exmagistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, ¿Por qué? Aquí se lo contamos
En este confidencial, hablaremos de los más o menos 2.000 millones de pesos que tendría que pagar Ecopetrol a Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, nada menos que el exmagistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, quien faltando 2 años para terminar su periodo renunció.
¿Por qué Ecopetrol tendrá que pagar ese dinero?
En desarrollo...