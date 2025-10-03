¿Lloverá en Barranquilla durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre?: esto dice el IDEAM

El IDEAM dio a conocer que durante este fin de semana habrá alta probabilidad de fuertes lluvias en Barranquilla y varios municipios del departamento del Atlántico debido a una onda tropical. Asimismo, la entidad emitió alertas por aumento en los ríos y desbordamiento de arroyos.

Leidy Rodríguez, meteoróloga de turno del Ideam, señaló que las lluvias actuales “son parte de la temporada normal de precipitaciones que ocurre en septiembre y octubre”, debido a la intensificación de la actividad ciclónica.

Se espera el fin de semana, con la llegada de una onda tropical, se anticipan condiciones muy lluviosas en la región.

Hay alertas activas en varias zonas, incluyendo alerta roja en la Ciénaga de Mallorquín y entre Calamar, Bolívar, por el aumento de los niveles de los ríos y posibles emergencias por arroyos en Barranquilla.

Entrega de ayudas humanitarias en Soledad

Sigue las entregas de ayudas humanitarias en el municipio de Soledad. Esta vez las ayudas humanitarias se entregaron en los barrios 12 de Octubre y 7 de Agosto, en donde más de 300 familias resultaron damnificadas, pero recibieron la primera fase de estas entregas.

La jornada contó también con la participación de la Secretaría de Salud, que a través de su equipo de salud pública realizó acompañamiento en terreno, verificando posibles afectaciones sanitarias derivadas de la emergencia y orientando a la comunidad sobre medidas de prevención de enfermedades asociadas a la temporada de lluvias.

De igual manera, la administración municipal anunció que continuará gestionando apoyos ante el Gobierno Departamental y Nacional para complementar la atención y fortalecer las acciones de prevención frente a futuras emergencias climáticas.