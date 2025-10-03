Barranquilla

Bajo pronóstico reservado permanece chef tras un atraco en Barranquilla: recibió cinco puñaladas

El chef fue atacado por tres delincuentes en el barrio La Ceiba

Hospital General de Barranquilla

Hospital General de Barranquilla

En el Hospital General de Barranquilla permanece bajo pronóstico reservado Jaime Ruiz Buelvas, el chef que resultó herido a puñal cuando fue abordado por tres delincuentes en un intento de atraco.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según sus familiares, el intento de atraco se registró a solo dos cuadras de su residencia ubicado en este barrio. El chef fue brutalmente atacado cuando se negó a entregar sus pertenencias.

Se conoció que el chef recibió, al menos, cinco puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes que se movilizaban en una moto y se dieron a la huida luego que le arrebataron el celular y demás objetos de valor.

Lea también:

Permanece bajo pronóstico reservado

Según se conoció, el chef fue llevado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas recibidas fue remitido al Hospital General de Barranquilla en donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía investiga para dar con el paradero de los responsables.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad