Bajo pronóstico reservado permanece chef tras un atraco en Barranquilla: recibió cinco puñaladas

En el Hospital General de Barranquilla permanece bajo pronóstico reservado Jaime Ruiz Buelvas, el chef que resultó herido a puñal cuando fue abordado por tres delincuentes en un intento de atraco.

Según sus familiares, el intento de atraco se registró a solo dos cuadras de su residencia ubicado en este barrio. El chef fue brutalmente atacado cuando se negó a entregar sus pertenencias.

Se conoció que el chef recibió, al menos, cinco puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes que se movilizaban en una moto y se dieron a la huida luego que le arrebataron el celular y demás objetos de valor.

Permanece bajo pronóstico reservado

Según se conoció, el chef fue llevado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas recibidas fue remitido al Hospital General de Barranquilla en donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía investiga para dar con el paradero de los responsables.