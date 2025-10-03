Bajo pronóstico reservado permanece chef tras un atraco en Barranquilla: recibió cinco puñaladas
El chef fue atacado por tres delincuentes en el barrio La Ceiba
En el Hospital General de Barranquilla permanece bajo pronóstico reservado Jaime Ruiz Buelvas, el chef que resultó herido a puñal cuando fue abordado por tres delincuentes en un intento de atraco.
Según sus familiares, el intento de atraco se registró a solo dos cuadras de su residencia ubicado en este barrio. El chef fue brutalmente atacado cuando se negó a entregar sus pertenencias.
Se conoció que el chef recibió, al menos, cinco puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes que se movilizaban en una moto y se dieron a la huida luego que le arrebataron el celular y demás objetos de valor.
Permanece bajo pronóstico reservado
Según se conoció, el chef fue llevado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas recibidas fue remitido al Hospital General de Barranquilla en donde permanece bajo pronóstico reservado.
La Policía investiga para dar con el paradero de los responsables.