Elección de rector en la Universidad del Atlántico: estos son los cinco candidatos finales

Votaciones en la Universidad del Atlántico. Foto: tomada de las redes sociales de la institución educativa.

A pesar de que hubo, este jueves 2 de octubre, aglomeraciones y desordenes en la Universidad del Atlántico en medio de las votaciones para elegir al nuevo rector del alma mater, la jornada pudo finalizar y ya se conocen los cinco nombres que irán al Consejo Superior para la rectoría 2025-2029.

Resultados

De acuerdo con los resultados de este ejercicio democrático, los cinco candidatos elegibles son:

Danilo Hernández Rodríguez, con 6.345,56 votos, Álvaro González, con 3.996,73 votos, Leyton Barrios con 3.496,07 votos, Wilson Quimbayo, con 3.349,57 votos y Alcides Padilla con 967,66.

El proceso se cumplió entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en la sede Norte, donde funcionaron 55 mesas, mientras que en el edificio patrimonial de Bellas Artes, Bellas Artes 46 y Centro habilitaron una mesa en cada uno de los lugares de votación.

En las sedes de Suan y Sabanalarga la jornada se desarrolló hasta las 4:00 de la tarde, con dos mesas habilitadas en cada campus.

“Cabe destacar que el Comité Electoral enviará la lista de los cinco elegibles al Consejo Superior, que será el órgano encargado de designar al nuevo rector en la sesión del próximo 10 de octubre”, indicaron desde la Universidad.

¿Qué había decidido el Ministerio de Educación por aglomeraciones?

El Ministerio de Educación Nacional había decidido suspender la jornada electoral por las aglomeraciones e inconvenientes que se había presentado en las filas para votar, sin embargo, la institución educativa señaló que la votación se mantenía y estaba transcurriendo “en un ambiente de tranquilidad”.

La Universidad del Atlántico agregó que, si bien se presentaron algunas alteraciones al inicio de la jornada, estas fueron “atendidas y lograron ser controladas”.

Reacciones en medio del proceso

Durante la jornada electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre algunas situaciones que se estaban registrando durante las elecciones de rector.

.@veranodelarosa póngale cuidado a lo que pasó hoy en la Universidad del Atlántico @udeatlantico porque según videos que circulan, y que tienen algunas autoridades, todo indica a que son de la corriente de la rectoría para evitar el voto de opinión de estudiantes y profesores.… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 2, 2025

También el candidato Danilo Hernández, se refirió sobre los resultados.